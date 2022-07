Hiszpanie prześwietlili majątek Roberta i Anny Lewandowskich. Robi wrażenie

Robert Lewandowski to jeden z najlepszych polskich piłkarzy w historii, który obecnie przeżywa jeden z najlepszych momentów w swojej karierze. Na początku 2022 roku zdobył nagrodę The Best FIFA 2021 dla najlepszego piłkarza ubiegłego roku, był bliski zdobycia Złotej Piłki, wygrał Ligę Mistrzów, Klubowe Mistrzostwa Świata i wiele innych pucharów z Lechem Poznań, Borussią Dortmund i Bayernem Monachium. A w lipcu bieżącego roku trafił do FC Barcelony. Dziennikarze serwisu larepublica.pe i „AS-a” przejrzeli aktywa oraz firmy Roberta i Anny Lewandowskich.

Ile pieniędzy ma Robert Lewandowski?

Według informacji prestiżowego magazynu „Forbes”, dochody Roberta Lewandowskiego wynoszą około 34 mln dolarów. Specjalistyczne medium finansowe ujawniło również pod koniec 2021 r., że polski napastnik jest piątym najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie, z rocznym przychodem na poziomie 20 mln dolarów.

Kapitan Biało-Czerwonych i jego partnerka Anna – wybitna sportsmenka, prowadzą m.in. firmę spożywczą Foods by Ann, która ma linię produktów odżywczych i napojów. Poza tym jakiś czas temu niemiecki „Bild” informował o tym, że Polak ma również własną markę RL9, pod którą sprzedaje ciasteczka, krem z orzechów laskowych i kawę.

33-latek ma również restaurację NINE's w Warszawie i wiele różnych nieruchomości w kraju i za granicą. Według „AS-a” Lewandowscy posiadają luksusowy apartament za siedem milionów euro w Warszawie oraz willę na Majorce wartą trzy i pół miliona euro. Ponadto Robert Lewandowski w swoim garażu ma takie marki jak Bentley, Porsche czy Maserati. Nowy nabytek FC Barcelony ma podpisane również kontrakty reklamowe z różnymi firmami, takimi jak polska firma odzieżowa Vistula i firma 4F zajmująca się odzieżą sportową. Polak jest również twarzą m.in. H&S, T-Mobile, Oshee, Gilette.

Wartość piłkarska Roberta Lewandowskiego

Według Transfermarkt Robert Lewandowski jest obecnie wart 45 milionów euro. To nie jest maksymalna jego wartość, którą osiągnął w karierze. W kwietniu 2018 roku, kiedy jeszcze nosił koszulkę Bayernu Monachium, polski napastnik był wart 90 milionów euro. Robert Lewandowski urodził się 21 sierpnia 1988 roku i obecnie ma 33 lata.

