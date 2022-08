Olśniewający występ Robert Lewandowskiego. Polak czarował na Camp Nou

Od połowy lipca Robert Lewandowski jest zawodnikiem FC Barcelony. Katalończycy zapłacili za niego 45 milionów euro. Kwota może być większa o dodatkowe pięć milionów euro, jeśli spełnione zostaną określone warunki. Polak przygotowywał się do nowego sezonu w Stanach Zjednoczonych, a po powrocie został oficjalnie zaprezentowany przed kibicami na Camp Nou.

Na legendarnym obiekcie Dumy Katalonii zasiadło kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy w imponujący sposób przywitali polskiego napastnika. Natomiast w niedzielę, 7 sierpnia „Lewy” zadebiutował na stadionie wicemistrzów Hiszpanii. W Pucharze Gampera Blaugrana zmierzyła się z meksykańskim zespołem Pumas UNAM.

Znakomity mecz Roberta Lewandowskiego. FC Barcelona rozbiła rywala

Przypomnijmy, że podczas amerykańskiego tournee kapitan reprezentacji Polski rozegrał trzy spotkania, ale w żadnym z nich nie zdołał wpisać się na listę strzelców, co u części ekspertów oraz kibiców wzbudziło wątpliwości co do jego jakości. W meczu z klubem z Meksyku Robert Lewandowski uciszył wszystkich krytyków.

Po zaledwie trzech minutach skierował piłkę do bramki rywali. Grający już z „dziewiątką” na plecach zaliczył imponujący występ. Do gola dorzucił dwie asysty, obie przy trafieniach Pedriego. 33-latek kilkukrotnie popisał się swoimi umiejętnościami technicznymi.

FC Barcelona już po dziesięciu minutach gry prowadziła 3:0. Zawodnicy Pumas UNAM wyglądali fatalnie. Ich defensywa po prostu nie istniała. Do przerwy gospodarze zdobyli jeszcze jedną bramkę. Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie. Podopieczni Xaviego dołożyli jeszcze dwa trafienia, w konsekwencji czego zwyciężyli 6:0.

