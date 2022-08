Robert Lewandowski zaczął strzelać dla FC Barcelony. Ciepłe słowa Ousmane Dembele o Polaku

W niedzielę 21 sierpnia FC Barcelona zmierzyła się z Realem Sociedad w meczu drugiej kolejki La Ligi. Po kiepskim występie przeciwko Rayo Vallecano zawodnicy Dumy Katalonii byli podwójnie zmotywowani na ten mecz i chcieli wymazać z pamięci fatalny wynik z zeszłego tygodnia.

I to piłkarzom Dumy Katalonii się udało. Już w pierwszej minucie Robert Lewandowski otworzył wynik tego spotkania, choć co prawda chwilę później Isak wyrównał, to jednak FC Barcelona była zdecydowanie lepsza i wygrała na trudnym terenie 4:1.

Ousmnane Dembele: Nowi piłkarze są bardzo dobrzy

Jedną z bramek w tym meczu strzelił Ousmane Dembele, który po spotkaniu stwierdził w klubowych mediach, że to zwycięstwo doda mu i jego kolegom pewności siebie. – Ciężko trenujemy z trenerem, a nowi piłkarze, tacy jak Andreas Christensen, Robert Lewandowski czy Raphina są bardzo dobrzy – powiedział, dodając, że to właśnie Polak i powracający po ciężkiej kontuzji Ansu Fati bardzo pomogli w tym zwycięstwie.

FC Barcelona – Real Sociedad. Dembele: Lepiej mieć Roberta Lewandowskiego w zespole, niż nie mieć

Francuz dopytywany o Polaka docenił go, tym bardziej że miał szansę występować przeciwko niemu w barwach FC Barcelony oraz Borussii Dortmund. – Lepiej mieć go w zespole, niż nie mieć. Kiedy grałem przeciwko niemu, kiedy był w Bayernie, było bardzo ciężko, ponieważ zawsze strzelał gole. Jest świetnym zawodnikiem – stwierdził, dodając, że teraz jest szczęśliwy, że ma go w swoim zespole. Niedziela 21 sierpnia była tym bardziej wyjątkowa dla polskiego napastnika, że obchodził on swoje 34. urodziny.

Czytaj też:

Sędzia zażartował sobie z Roberta Lewandowskiego. Nawiązał do przykrego incydentu