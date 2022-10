Przewidywane składy na mecz Real Madryt – FC Barcelona. Problemy Dumy Katalonii przed El Clasico

Ten mecz elektryzuje kibiców na całym świecie i trudno się dziwić. El Clasico zostanie rozegrane już niebawem, 16 października, a ewentualne zwycięstwo jednej z drużyn może ustawić rywalizację o mistrzostwo Hiszpanii na przyszłe tygodnie oraz miesiące. Dlatego nie jest trudno wyobrazić sobie, jak wielka jest stawka nadchodzącego spotkania. W trudniejszej sytuacji przed tym meczem jest jednak FC Barcelona, która w ostatnim czasie popadła w mały kryzys.

Problemy FC Barcelony przed El Clasico

Ma to związek głównie z jej występami w Lidze Mistrzów. W ciągu tygodnia Duma Katalonii dwukrotnie zmierzyła się z Interem Mediolan i jedno z tych starć przegrała (0:2), a drugie zremisowała (3:3). Biorąc pod uwagę fakt, iż wcześniej poległa także z Bayernem Monachium, jej szanse na awans do fazy play-off Champions League stanął pod wielkim znakiem zapytania. A to może mieć konsekwencje nie tylko sportowe, lecz przede wszystkim finansowe. Założenia budżetowe Blaugrany na ten sezon zakładały bowiem dojście do ćwierćfinału.

Ogólnie jednak wiele do życzenia pozostawiał styl gry drużyny Xaviego Hernandeza. Jego zespół bardzo męczył się też w starciach z Celtą Vigo i Mallorcą – choć oba wygrał, zrobił to w sposób przyprawiający o zgrzyt zębów wszystkich kibiców. Atmosfera na Camp Nou stała się na tyle napięta, że w mediach zaczęto przebąkiwać nawet o zwolnieniu trenera. Na razie jednak wyrok ten odroczono.

Real Madryt kontroluje nawet swoje wpadki

Real Madryt zdecydowanie takich problemów nie ma. Podczas gdy Duma Katalonii zdaje się mocno improwizować w swoich spotkaniach, Królewscy sprawiają odwrotne wrażenie. Nawet kiedy tracili punktu z Osasuną czy Szachtarem w Lidze Mistrzów, wyglądało to jak ryzyko wkalkulowane, a nie wielkie wpadki. Przede wszystkim jednak Carlo Ancelotti będzie mógł posłać do boju prawie najmocniejszy skład, w przeciwieństwie do Xaviego. Ten będzie musiał radzić sobie bez kilku piłkarzy, takich jak Nestor Araujo, Andreas Christensen czy Memphis Depay. W ekipie Królewskich za to nie wystąpi Thibault Courtois.

El Clasico. Przewidywane składy na mecz Real Madryt – FC Barcelona

Real Madryt: Łunin – Carvajal, Militao, Alaba, Mendy – Tchouameni, Kroos, Modrić, Valverde – Vinicius, Benzema

FC Barcelona: ter Stegen – Kounde, Garcia, Alonso, Balde – Busquets, Gavi, Pedri – Raphinha, Lewandowski, Dembele

