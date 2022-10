Hiszpańskie media zachwycone Robertem Lewandowskim. „Był jak zimny prysznic”

20 października FC Barcelona rozegrała kolejne spotkanie ligowe, w ramach kolejki zaplanowanej nietypowo na środek tygodnia. Duma Katalonii w ostatnim czasie nie była w najlepszej formie, w związku z czym spływała na nią duża krytyka. Podobnie zresztą na Roberta Lewandowskiego, który zawodził w meczach z silniejszymi rywalami jak Inter Mediolan czy Real Madryt. Przeciwko Villarrealowi Polak jednak znów pokazał klasę i wzbudził zachwyt hiszpańskich mediów.

Dobry występ Roberta Lewandowskiego w meczu FC Barcelona – Villarreal

W starciu z Żółtą Łodzią Podwodną padł wynik 3:0, a kapitan naszej reprezentacji narodowej był autorem dwóch pierwszych goli. Najpierw napastnik popisał się fantastyczną techniką, zanim trafił do siatki na 1:0. „Lewy” odebrał płaską centrę; przyjął futbolówkę piętą, jednocześnie myląc dwóch rywali; odwrócił się i strzelił niemal do pustej bramki. Za drugim razem natomiast otrzymał piłkę bliżej lewego skrzydła, a że miał mnóstwo przestrzeni, to spokojnie sobie ją podprowadził, przymierzył w kierunku drugiego słupka i znów pokonał Geronimo Rulliego. Później na 3:0 strzelił jeszcze Ansu Fati.

Autor dwóch bramek w starciu z Villarrealem zachwycił swoim występem hiszpańskie media i trafił na okładki gazet kilku najbardziej poczytnych dzienników sportowych. „Tak, możesz!” – napisano na pierwszej stronie „Mundo Deportivo”. „Lewandowski przywrócił wiarę, o którą prosił Xavi i otworzył Barcelonie drogę do triumfu” – dodano.

Hiszpańskie media rozpływają się nad Robertem Lewandowskim

„Blaugrana zareagowała świetnym zwycięstwem z Villarrealem. Zmiany Xaviego w składzie przyniosły skutek, a dublet Lewandowskiego był decydujący” – czytamy na okładce „Sportu”. „Pierwszy gol Lewandowskiego powinien być pokazywany w akademiach piłkarskich, jako przykład tego, jak powinien zachowywać się napastnik” – stwierdzono z kolei na łamach dziennika „AS”. Porównano go tam do porannego zimnego prysznica, który skutecznie budzi człowieka. „Gole snajpera były zwieńczeniem rozsądnego i skutecznego występu Barcy, która nie poszła na ustępstwa wobec Villarrealu” – napisano na łamach „El Pais”. Ponadto Polak był komplementowany również w radiach takich jak COPE czy Onda Cero.

