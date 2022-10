Lewandowski ocenił Xaviego. Wskazał najważniejszą cechę hiszpańskiego trenera

Robert Lewandowski występuje w FC Barcelonie już od kilku miesięcy, dlatego zdołał już poznać specyfikę nowego klubu, a także przyzwyczaił się do metod pracy szkoleniowca, który obecnie prowadzi drużynę Blaugrany. Jest nim nie kto inny jak Xavi Hernandez, żywa legenda klubu. Chociaż w ostatnim czasie sporo mówiło się o zwolnieniu trenera, kapitan reprezentacji Polski opowiedział, za co go ceni.

Robert Lewandowski ceni Xaviego Hernandeza

Chęć zmiany menedżera Dumy Katalonii wyrażało wielu kibiców oraz niektórzy przedstawiciele mediów. Był to głównie efekt serii słabszych meczów, na które złożyły się również kiepskie występy Barcelony w Lidze Mistrzów. Ich skutkiem było szybkie pożegnanie się z tymi rozgrywkami, co wielu uznało za rezultat niegodny reprezentowania bordowo-granatowych barw, a winą obarczono właśnie Xaviego.

Lewandowski ma jednak o nim zupełnie inne zdanie, dużo bardziej pozytywne. Zapytany o ocenę pracy z Hiszpanem, nie miał wątpliwości. – Wie, co musimy robić. Chociaż nie ma dużego doświadczenia w roli trenera, sądzę, że wszystko, czego doświadczył podczas kariery zawodniczej, bardzo mu teraz pomaga – wyznał nasz rodak w rozmowie z dziennikiem „La Vanguardia”

Robert Lewandowski wskazał ważną cechę trenera FC Barcelony

W dalszej części rozmowy próbowano namówić Polaka, by porównał Hernandeza na przykład do Guardioli, Flicka czy Kloppa, ale napastnik nie chciał w to brnąć. Wymienił natomiast jedną ważną zaletę trenera Dumy Katalonii.

– Każdy szkoleniowiec jest inny, a ja nie lubię ich porównywać. Miałem to szczęście, że mogłem pracować pod batutą najlepszych trenerów na świecie i dla mnie to nie jest tak, że Xavi próbuje wdrażać zupełnie nowe rzeczy. On wszystko dokładnie tłumaczy i dzięki temu każdy zawodnik zna powody, dlaczego coś musimy zrobić – powiedział.

W całym artykule Lewandowski wielokrotnie wspominał również, że wyniki w Lidze Mistrzów oczywiście go nie zadowalają, ale temu zespołowi oraz trenerowi należy się więcej zaufania i czasu.

