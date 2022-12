Lewandowski ostatecznie pojawi się na boisku. FC Barcelona wydała komunikat

Pomundialowy szał powoli opada i piłkarze wznawiają grę w swoich klubach. Już w drugi dzień świąt podziwialiśmy grę w Premier League, a kilka dni później wróciła La Liga. W ostatni dzień roku mecz przed własną publicznością rozegra FC Barcelona, jednak zabraknie w nim Roberta Lewandowskiego, który w spotkaniu z CA Osasuną obejrzał czerwoną kartkę, za którą został wykluczony na trzy mecze. Mimo tego Polak pojawi się na boisku.

Robert Lewandowski zaprezentuje Złotego Buta

Robert Lewandowski ma za sobą znakomity rok. Polak po raz drugi z rzędu zdobył Złotego Buta, a obecnie z trzynastoma trafieniami na koncie zajmuje trzecią pozycję w klasyfikacji do zgarnięcia tego trofeum. Reprezentant Polski zapamięta 2022 rok z dobrej strony. Był pierwszym Polakiem, który przeniósł się do FC Barcelony, zdobył swojego upragnionego gola na mundialu oraz awansował z kadrą do 1/8 finału mistrzostw świata.

34-latek nie będzie mógł pomóc kolegom w derbowym spotkaniu z Espanyolem, jednak pojawi się na płycie Camp Nou, by przed kibicami zebranymi na stadionie zaprezentować odebranego kilka tygodni temu Złotego Buta. Razem z nim inny piłkarz FC Barcelony, Gavi wzniesie do góry nagrodę dla najlepszego młodego gracza sezonu.

FC Barcelona – Espanyol. Gdzie oglądać na żywo i online?

Spotkanie FC Barcelony z Espanyolem odbędzie się 31 grudnia o godz. 14:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w Canal+Sport oraz platformach online Canal Plus oraz Polsat Box Go.

FC Barcelona jest obecnie liderem La Liga Santander. Duma Katalonii wyprzedziła Real Madryt na dwie kolejki przed mistrzostwami świata w Katarze i obecnie wyprzedza mistrzów Hiszpanii o dwa punkty. Królewscy rozegrają swój mecz dziś, tj. 30 grudnia o godz. 21:30. Ich przeciwnikiem będzie Real Valladolid.

