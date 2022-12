Robert Lewandowski wymownie o grze Polaków na mundialu. Jasne stanowisko

Osobista przygoda Roberta Lewandowskiego z mundialem w Katarze zostanie zapamiętana całkiem dobrze. Polak zdobył swojego pierwszego gola w karierze na mistrzostwach świata w meczu przeciwko Arabii Saudyjskiej oraz był członkiem zespołu, który po raz pierwszy od 36 lat wyszedł z grupy mundialowej. Kapitan reprezentacji Polski udzielił wywiadu, w którym odniósł się do gry swojej kadry.

Robert Lewandowski skomentował grę Polaków na mundialu w Katarze

Robert Lewandowski porozmawiał z dziennikarzami „Mundo Deportivo”. Polak wyraził radość z faktu, że Biało-Czerwonym udało się awansować do 1/8 finału, a występ na mundialu w Katarze jest dla niego bardzo cennym doświadczeniem.

– Odpadliśmy z Francją po udanej fazie grupowej. W pierwszej połowie graliśmy dobrze, mieliśmy kilka okazji. Po przerwie nie byliśmy już wystarczająco dobrzy, ale przegraliśmy tylko z drużynami, które dotarły do finału, czyli Francją i Argentyną. Moglibyśmy grać lepiej, ale podkreślam: osiągnęliśmy nasze cele i wszystko jest w porządku – mówił napastnik FC Barcelony.

Robert Lewandowski zdradził, czy zagra na mundialu 2026

Dziennikarze zapytali także swojego rozmówcę o to, czy ma zamiar wystąpić w roli piłkarza na mistrzostwach świata w 2026 roku.

– Będę miał wtedy 37 lat, ale jestem przekonany, że będę przygotowany tak jak teraz. Wiem, że jeśli będę chciał wtedy grać, to będę gotowy. Jest jednak zbyt wcześnie, żeby podjąć decyzję. Zostało jeszcze 3,5 roku. To bardzo dużo czasu. Teraz skupiam się na Euro 2024, a po porażce Barcelony z Bayernem – żeby nigdy więcej nie przegrywać takich meczów. To bolesna część sezonu i mam nadzieję, że następna kampania będzie lepsza – dodał kapitan reprezentacji Polski.

Przypomnijmy, że RL9 jest zawieszony na trzy najbliższe mecze La Liga w związku z uzyskaną czerwoną kartką w meczu z CA Osasuna (2:1).

Czytaj też:

Dariusz Dziekanowski dla „Wprost”: Czesław Michniewicz po prostu był sobąCzytaj też:

Zapadła decyzja ws. Roberta Lewandowskiego. Wiemy, kiedy zagra