Robert Lewandowski znów trafi do siatki? FC Barcelona – Sevilla. O której transmisja TV i online?

FC Barcelona znajduje się w kapitalnej dyspozycji. Pod trzymeczową nieobecność Roberta Lewandowskiego Duma Katalonii zdobyła komplet punktów i prowadzi o pięć punktów nad Realem Madryt w tabeli La Liga. Polski „killer” pola karnego powrócił na mecz z Realem Betis, który podopieczni Xaviego również wygrali 2:1, a RL9 ponownie trafił do siatki. Dziś przed własną publicznością znów będzie miał ku temu okazję.

Robert Lewandowski kroczy po koronę króla strzelców La Liga

Choć Robert Lewandowski rozgrywa dopiero swój pierwszy sezon w trykocie FC Barcelony, to na boisku wygląda, jakby przebywał tam już od co najmniej kilku lat. Polak błyskawicznie zaaklimatyzował się na boiskach La Liga i wraz z Dumą Katalonii kroczy o mistrzostwo Hiszpanii, choć do zakończenia sezonu jeszcze bardzo dużo czasu.

Dotychczas Polak trafiał do siatki już 14 razy, a do tego dołożył cztery asysty i przewodzi w klasyfikacji strzelców hiszpańskiej ekstraklasy. Na drugim miejscu plasuje się zawodnik Espanyolu Joselu, który ma na koncie 11 trafień. Tuż za nim na trzeciej lokacie ex-aequo znajdują się Karim Benzema z Realu Madryt, Iago Aspas z Celty Vigo i Borja Iglesias z Realu Betis. Wszyscy strzelili po dziewięć goli.

FC Barcelona – Sevilla. O której mecz dziś? Transmisja TV i online

Początek meczu FC Barcelona – Sevilla FC na stadionie Camp Nou w Barcelonie: 5 lutego (niedziela), godz. 21:00. Transmisja TV: Eleven Sports 1. Stream online: CANAL+ online, Polsat Box Go, Player, Pilot WP (każdy w dodatkowych pakietach).

