Były trener reprezentacji Polski diagnozuje problemy Lewandowskiego. „Zespół gra inaczej niż zakładano”

Robert Lewandowski nie może być do końca zadowolony, z tego jak przebiega jego pierwszy sezon w FC Barcelonie. Polak trafił tam z nadzieją, że podobnie jak w Bayernie Monachium będzie hurtowo strzelał gole. Gdy w ostatnich tygodniach mierzył się z niemocą strzelecką, trafił na nagłówki hiszpańskich gazet, które dosadnie go krytykowały. Od niedawna narracja ulega zmianie.

Były trener reprezentacji Polski podaje przyczyny problemów Lewandowskiego

Media zaczynają dostrzegać, że niemoc w ofensywie Dumy Katalonii to nie wina wyłącznie Lewandowskiego. Podobnie uważa były selekcjoner reprezentacji Polski, Jerzy Engel. Zdaniem trenera, który prowadził Biało-Czerwonych na mistrzostwach świata, przyczyną kłopotów piłkarza Barcelony są zmiany w zespole. Jego zdaniem, piłkarz grał lepiej na początku sezonu, bo miał styczność z tą samą grupą piłkarzy na boisku. Z biegiem czasu to się zmieniło, przez co „Lewy” na nowo musiał łapać zgranie.

- Przede wszystkim Barcelona rozpoczynała ten sezon w zupełnie innym składzie niż ten, którym gra w tej chwili, a Robertowi brakuje szczególnie tych piłkarzy, z którymi wcześniej świetnie współpracował. To nie jest takie proste dla piłkarza, który żyje z podań, a teraz musi wkomponować się w zespół, który gra zupełnie inaczej, niż zakładano to na początku – powiedział Engel dla portalu sport.fakt.pl

Jerzy Engel o formie napastnika FC Barcelony

Engel dodał również, że mówi się zbyt wiele na temat urazów Lewandowskiego, ponieważ są to informacje, których nie chce się ujawniać. Niemniej to również może mieć wpływ na dyspozycję polskiego napastnika.

Robert Lewandowski wystąpił w tym sezonie w 25 meczach LaLiga, zdobywając 17 bramek. Wciąż prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców, wyprzedzając drugiego Karima Benzemę o trzy gole.

Czytaj też:

UEFA doceniła Szymona Marciniaka. Arbiter poprowadzi hit Ligi MistrzówCzytaj też:

Xavi postawił diagnozę. To ma wpływ na pogorszenie formy Roberta Lewandowskiego