Legenda opuszcza FC Barcelonę. Opublikowano poruszający film

FC Barcelona nieuchronnie zbliża się do 27. mistrzostwa Hiszpanii. O ile sezon w europejskich pucharach nie zostanie dobrze zapamiętany przez kibiców Blaugrany, tak na podwórku krajowym ich ulubieńcy nie mieli sobie równych. Obecnie przewodzą w tabeli o 12. punktów nad drugim Atletico Madryt i niewiele wskazuje na to, by ta sytuacja miała ulec zmianie. Będzie to idealne zwieńczenie kariery Sergio Busquetsa na Camp Nou, który żegna się z katalońskim klubem po 18 latach pobytu.

Sergio Busquets żegna się z FC Barceloną

Temat przyszłości Sergio Busquetsa poruszany był od początku sezonu. 34-letni Hiszpan reprezentuje barwy FC Barcelony od 2005 roku, kiedy przeszedł do drużyny juniorskiej. Tam też postawił pierwsze kroki w dorosłym futbolu, a miało to miejsce dwa lata później. Niemal od pierwszych chwil stał się podstawowym zawodnikiem Blaugrany i z biegiem czasu jej kapitanem. Defensywny pomocnik dotychczas rozegrał 719 spotkań w bordowo-niebieskiej koszulce, w których zdobył 18 bramek i zaliczył 45 asyst.

Wszystko, co długie i piękne, kiedyś musi się skończyć. Tak właśnie będzie z pobytem Sergio Busquetsa na Camp Nou. Duma Katalonii poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że po zakończeniu bieżącego sezonu Hiszpan pożegna się z klubem i rozpocznie nowy etap swojej kariery.

Gdzie zagra Sergio Busquets?

Hiszpan nie potwierdził, gdzie zagra w następnym sezonie, jednak coraz więcej mówi się pod jego adresem, jakoby miał zasilić arabskie Al-Hilal. Te doniesienia nie zostały jeszcze potwierdzone. Jakiś czas temu krążyły plotki, że usługami Sergio Busquetsa zainteresowany jest Inter Miami, którego właścicielem jest David Beckham.

W barwach FC Barcelony 34-latek ośmiokrotnie zdobywał mistrzostwo Hiszpanii, siedem razy sięgał po Puchar Króla oraz trzykrotnie wygrywał Ligę Mistrzów.



