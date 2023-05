Media: Leo Messi zadecydował. Wybrał klub, w którym będzie grać

O przyszłości Leo Messiego mówi się coraz więcej i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie temat ten miał ucichnąć. Argentyńczykowi kończy się kontrakt z Paris Saint-Germain i nie zanosi się na to, by miał go przedłużyć. Najwięcej mówi się, jakoby 35-latek miał wrócić do FC Barcelony, ale nie jest to jedyna opcja. Gigantyczne pieniądze oferuje mu klub z Arabii Saudyjskiej.

Media: Leo Messi przeniesie się do Arabii Saudyjskiej

Obawą kibiców Blaugrany przed podpisaniem umowy z Leo Messim jest to, że klubu może nie być stać na opłacenie jego wynagrodzenia. Co prawda wiele mediów mówi, jakoby gwiazdor miał być skłonny do obniżenia swojej pensji, byleby tylko wrócić na Camp Nou, ale wcześniej musi na to zezwolić La Liga. Jednak nie jest to jedyny problem fanów Dumy Katalonii, gdyż na drodze do spełnienia ich marzenia może stanąć arabskie Al-Hilal.

I wszystko wskazuje na to, że temat jest naprawdę gorący. Po transferze Cristiano Ronaldo do Arabii Saudyjskiej, a dokładnie Al-Nassr tamtejszy rząd chce sprowadzać coraz więcej gwiazd. Ich celem jest zwrócenie jak największej uwagi na tamtejszy futbol, by mieć realne szanse na organizacje mundialu w 2030 roku. Marcal Lorente w programie „El Chiringuito” powiedział, że Leo Messi zaakceptował umowę Al-Hilal, która opiewa na pensję rzędu... 500 mln dolarów rocznie!

To miało nakłonić Leo Messiego do transferu do Al-Hilal

Al Hilal przegrało niedawno Azjatycką Ligę Mistrzów, w finale ulegając prowadzonej przez Macieja Skorżę Urawie Red Diamonds. Sprowadzenie gwiazdy to jedna z wielu motywacji, by wrócić na zwycięską ścieżkę. Ale na tym nie koniec. Według wspomnianego wcześniej dziennikarza władze klubu mieli zaproponować kontrakt Sergio Busquetsowi i Jordiemu Albie, którzy również mieliby zasilić szeregi tamtejszego zespołu.

Warto zaznaczyć, że niedawno wszyscy trzej panowie spotkali się na kolacji w Barcelonie. Teraz Argentyńczyk wrócił do treningów z PSG i mimo rzekomego zawieszenia, po wygłoszeniu przeprosin, 35-latek będzie mógł zagrać w najbliższym spotkaniu.

Czytaj też:

Lionel Messi został przyłapany. Ta sytuacja znaczy więcej, niż może się wydawaćCzytaj też:

Leo Messi coraz bliżej powrotu do FC Barcelony. Wiceprezydent potwierdza