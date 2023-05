Zamieszanie wokół transferu Leo Messiego. Ojciec piłkarza zabrał głos

Od jakiegoś czasu trwają spekulacje dotyczące przyszłości Leo Messiego, którego kontrakt z PSG wygasa 30 czerwca 2023 roku. Najprawdopodobniej legendarny piłkarz nie przedłuży umowy z obecnym pracodawcą, o czym mogły świadczyć m.in. ostatnie wydarzenia, po których Argentyńczyk został zawieszony na około tydzień. Piłkarz został ukarany z powodu wyjazdu do Arabii Saudyjskiej bez zgody władz klubu.

Plotki o transferze Leo Messiego do Al-Hilal. Ojciec Argentyńczyka zabrał głos

Parę dni później pojawiły się informacje, że gwiazdor ma podpisać kontrakt z Al-Hilal, czyli jednym z głównych rywali Al-Nassr – obecnego klubu Cristiano Ronaldo. Marcal Lorente w programie „El Chiringuito” powiedział, że Leo Messi miał zaakceptować umowę Al-Hilal, która opiewa na pensję rzędu... 500 mln dolarów rocznie!

Głos w tej sprawie zabrał ojciec piłkarza Jorge Messi, który napisał oficjalne oświadczenie w sprawie swojego syna. Słowa Argentyńczyka przytoczył dziennikarz Fabrizio Romano.

– Nie mamy absolutnie żadnego porozumienia z żadnym klubem na przyszły sezon. Decyzję podejmiemy pod koniec sezonu. Nic nie jest podpisane, ani uzgodnione ustnie. Wszystko to "fake newsy", które mają na celu wykorzystać imię mojego syna – czytamy w oświadczeniu.

Media: Leo Messi może wrócić do FC Barcelony; Jest zielone światło od LaLigi

Ponadto dziennikarz TVP Sport Michał Zawacki porozmawiał z Christianem Martinem – topowym argentyńskim dziennikarzem i przyjacielem rodziny Messich. Przedstawiciel mediów wyznał, że plotki o przeniesieniach do Arabii Saudyjskiej są zmyślone. "Nie sadzę by to było prawdą" – poinformował Zawacki.

Ponadto według ustaleń dziennikarza Leo Messi może wrócić do FC Barcelony pod warunkiem, że Duma Katalonii sprzeda swoich piłkarzy za minimum 100 milionów euro i zredukuje zarobki w zespole. Jeśli Blaugrana to uczyni, LaLiga da zielone światło na rejestrację piłkarza.

