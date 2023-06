Robert Lewandowski królem strzelców LaLigi? Przeciwko Celcie może pobić dwa rekordy

Przed sezonem 2022/23 Robert Lewandowski trafił do FC Barcelony ze stolicy Bawarii. Już od początku swojego pobytu w Katalonii kapitan reprezentacji Polski odcisnął piętno na drużynie. Choć ta kampania była trudna dla Polaka, już w swoim pierwszym roku w Hiszpanii wywalczył mistrzostwo z FC Barceloną.

LaLiga: Robert Lewandowski o krok od korony króla strzelców

Napastnik jest również o krok od wywalczenia korony króla strzelców LaLigi. Przed ostatnią kolejką Lewandowski ma na swoim koncie 23 bramki. Drugi w rankingu zdobytych bramek jest Karim Benzema. By dogonić napastnika FC Barcelony, Francuz musiałby strzelić pięć goli, bo dotychczas uzbierał 18 trafień.

Wszystko więc na to wskazuje, że po meczu z Celtą Vigo oprócz świętowania zdobycia mistrzostwa Hiszpanii Robert Lewandowski będzie się również cieszył z korony króla strzelców. Jednak to nie jest wszystko.

Robert Lewandowski może jeszcze pobić dwa rekordy

Przed ostatnią kolejki LaLiga kapitan reprezentacji Polski ma szansę na pobicie dwóch rekordów. Pierwszym z nich jest pozostanie najlepszym debiutantem w FC Barcelonie w ligowych meczach w XXI wieku. Żeby tego dokonać, Robert Lewandowski musi strzelić trzy gole. Jeśli napastnik tego dokona przegoni wówczas Samuela Eto'o, który jest liderem tego rankingu.

Jeśli „Lewemu” uda się strzelić cztery bramki, to nie dość, że przegoniłby Samuela Eto'o, który był najlepszym debiutantem w barwach FC Barcelony w LaLiga, to wyprzedziłby Cristiano Ronaldo, czyli najlepszego debiutanta całej Primiera Division w XXI wieku. W sezonie 2009/10 Portugalczyk aż 26 razy znajdował drogę do bramki rywali.

Bardzo trudne zadanie stoi przed Polakiem, który w tym sezonie zdobył tylko jednego hat-tricka przeciwko Viktorii Pilzno w Lidze Mistrzów. Z kolei w LaLidze jeszcze tego nie zrobił, ale sześciokrotnie zdobywał dublet. Miało to miejsce przeciwko Realowi Sociedad, Realowi Valladolid, Villarrealowi, Espanyolowi oraz dwukrotnie z Elche.

Celta Vigo – FC Barcelona. O której i gdzie oglądać?

Polak nie ma już szans na pozostanie najlepszym debiutantem w historii wszystkich występów w barwach Dumy Katalonii. Robert Lewandowski w tym sezonie wystąpił w 45 spotkaniach na wszystkich frontach w FC Barcelonie, a mecz z Celtą będzie 46 w jego wykonaniu. Polak strzelił dotychczas 33 gole i zanotował osiem asyst. Sporo mu brakuje do przegonienia legendarnego Brazylijczyka Ronaldo, który w 49 meczach strzelił 47 goli.

Mecz Celta Vigo – FC Barcelona odbędzie się w niedzielę 4 czerwca o godz. 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na antenie Eleven Sports 1 oraz online w internecie w serwisach streamingowych online posiadających ten kanał, np. Polsat Box Go, czy Player.pl.

