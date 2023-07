Carlo Ancelotti odejdzie z Realu Madryt. Wielkie wyzwanie przed Włochem

Real Madryt szykuje się do kolejnego sezonu. Ze stolicy Madrytu odeszła jedna z najważniejszych postaci klubu ostatnich kilkunastu lat – Karim Benzema. Carlo Ancelotti szykuje jednak zespół, w którym brak Francuza nie będzie aż tak mocno zauważalny. Sam jednak zna już swoja zawodową przyszłość.

Carlo Ancelotti obejmie reprezentację Brazylii

Kontrakt wiążący go z Królewskimi zostanie wypełniony. Włoch odejdzie jednak po zakończeniu sezonu 2023/2024, by objąć reprezentację Brazylii. O zainteresowaniu Włochem ze strony Canarinhos mówiono od kilku miesięcy. Ancelotti unikał dyskusji na ten temat, lecz jak podał na Twitterze Fabrizio Romano. Informację potwierdził prezes Brazylijskiego Związku Piłki Nożnej, Ednaldo Rodrigues.

Zgodnie z jego słowami Włoch dołączy do kadry w przyszłym roku, lecz poprowadzi już zespół w Copa America odbywającym się w Stanach Zjednoczonych. Oznacza to, że Ancelotti nie będzie miał dużo czasu na zapoznanie się z zespołem. Królewscy skończą ligowe rozgrywki pod koniec maja. Jeśli awansują do finału Ligi Mistrzów, to mogą zakończyć sezon nawet na początku czerwca. Start imprezy w USA zaplanowano na 20 czerwca.

Fernando Diniz tymczasowym selekcjonerem

W międzyczasie federacja brazylijska musiała znaleźć tymczasowego selekcjonera. Do czasu objęcia sterów przez obecnego szkoleniowca jego funkcję (według telewizji Globo) będzie pełnić Fernando Diniz. Trener Fluminense ma łączyć rolę opiekuna klubu i kadry. Brazylijski związek zapłaci drużynie za możliwość korzystania z usług 49-latka.

Reprezentacja Brazylii na ostatnim Copa America (organizowanym w ich kraju) dotarła do finału. Przegrała w nim jednak z odwiecznym rywalem, Argentyną. Z kolei w mistrzostwach świata 2022 Canarinhos dotarli do ćwierćfinału, ulegając Chorwacji po rzutach karnych. Po turnieju z reprezentacji odszedł wieloletni selekcjoner, Tite.

