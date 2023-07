FC Barcelona ukarana przez UEFA. Naruszono zasady

FC Barcelona rozpoczyna przygotowywania do nowego sezonu. Po zdobyciu tytułu mistrza Hiszpanii drużyna Xaviego ma nadzieję na obronę osiągnięcia, ale przede wszystkim poprawę wyników w europejskich pucharach. Wobec tego aktywność Blaugrany na rynku transferowym wzrosła i tylko do niedawna sięgnięto po Ilkaya Gundogana, Inigo Martineza oraz 18-letniego Vitora Roque, który dołączy do zespołu w styczniu 2024 roku. Nie zmienia to faktu, że klub prowadzony przez Joana Laportę wciąż zmaga się z problemami.

FC Barcelona ukarana przez UEFA

Duma Katalonii została ukarana przez UEFA karą grzywny za błędne zgłoszenie „zysków ze zbycia wartości niematerialnych” w 2022 roku. Podobną karę otrzymał niedawno przejęty przez katarskich szejków Manchester United, któremu udowodniono „niewielkie deficyty progu rentowności”. Drużyna z Old Trafford wydała oficjalne oświadczenie, w którym wyrażono rozczarowanie decyzją UEFA, jednak akceptują ją i uznają za drobne naruszenie techniczne jej poprzednich zasad Financial Fair Play.

To nie jedyne kluby, które otrzymały podobne kary. Wśród pozostałych są również, m.in.: belgijskie Royal Antwerp i RSC Anderlecht, cypryjski APOEL Nikozja, czy tureckie Konyaspor, Trabzonspor i Istanbul Basaksehir. W oświadczeniu UEFA można przeczytać także, że kluby, tj. Paris Saint-Germain, Inter Mediolan i AC Milan, z którymi we wrześniu 2022 roku zawarto porozumienie, zrealizowały wyznaczone cele na rok finansowy 2022. Jednocześnie podkreślono, że wspomniane firmy w dalszym ciągu będą monitorowane pod kątem zgodności w nadchodzącym sezonie.

Za kilka dni FC Barcelona ruszy na przedsezonowe tournée do Stanów Zjednoczonych, gdzie zagrają mecze z Juventusem, Arsenalem, Realem Madryt, AC Milanem i Tottenhamem.

