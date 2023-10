Robert Lewandowski w kadrze na El Clasico? Xavi zadecydował

Robert Lewandowski walczy z kontuzją, którą odniósł w meczu Ligi Mistrzów przeciwko FC Porto. Badania wykazały, że Polak ma uszkodzony staw skokowy i konieczna była przerwa od gry. Od tamtej pory Polak przechodzi rehabilitację, jednak w czwartek, 26 października odbył część sesji treningowej z resztą drużyny, co wlało nadzieje kibiców FC Barcelony na występ kapitana reprezentacji Polski w meczu z Realem Madryt, który odbędzie się w sobotę 28 października.

Media: Robert Lewandowski znajdzie się w kadrze na El Clasico

Niemal pewne jest, że w drużynie Xaviego nie zobaczymy m.in. Pedriego czy Joulesa Kounde. Niepewne są również występy Raphinhi oraz Frenkiego de Jonga, jednak Holender, podobnie jak Robert Lewandowski także pojawił się na wspomnianym wcześniej treningu FC Barcelony. Teraz pojawiły się najnowsze informacje, z których wynika, że kapitan reprezentacji Polski znajdzie się w kadrze na sobotnie spotkanie z Realem Madryt.

Hiszpańscy dziennikarze przekazali Tomaszowi Włodarczykowi, że rehabilitacja przeszła na tyle sprawnie, iż Xavi zadecydował o powołaniu go na El Clasico. „Robert Lewandowski jest do dyspozycji na sobotnie El Clasico! Rehabilitacja przebiegała zgodnie z planem i Lewandowski zgłosił w piątek gotowość do gry przeciwko Realowi” – czytamy we wpisie dziennikarza w serwisie społecznościowym X.

Warto w tym miejscu podkreślić, że to, iż Robert Lewandowski znajdzie się w kadrze meczowej FC Barcelony, nie oznacza, że zobaczymy go na boisku. Reprezentant Polski jest nieobecny od kilku spotkań, dlatego można spodziewać się, że szkoleniowiec Blaugrany zdecyduje się na wystawienie wyjściowej jedenastki, która w ostatnich meczach regularnie grała, a Polak wejdzie na murawę w późniejszym okresie meczu.

