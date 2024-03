Kolosalna oferta dla Lewandowskiego. W grze setki milionów

Robert Lewandowski rozgrywa drugi sezon w barwach FC Barcelony. Po pierwszym bardzo dobrym, okraszonym mistrzostwem Hiszpanii i nagrodą dla Króla strzelców La Liga, przyszedł drugi, w którym dopiero w ostatnich kilku tygodniach notuje formą podobną do tej z pierwszych rozgrywek na Półwyspie Apenińskim. Kolejne bramki sprawiają, że znów robi się głośno o zainteresowaniu kapitanem reprezentacji Polski.

Robert Lewandowski z wielką ofertą z ligi arabskiej

„Lewy” przebywa teraz na zgrupowaniu kadry, z którą powalczy o awans na EURO 2024. Przed nim kluczowy mecz dla losów zespołu Michała Probierza. Po nim wróci do Barcelony, by dokończyć sezon 2023/2024. Duma Katalonii po przegraniu Pucharu Króla i Superpucharu Hiszpanii ma małe szanse na odrobienie straty do Realu Madryt i obronę mistrzostwa. Wciąż liczy się jednak w walce o Ligę Mistrzów.

Dobra forma oznacza ponowne zainteresowanie Polakiem. Nie dość, że znów przekonują się do niego kibice Barcy, to dodatkowo inne kluby chętnie widziałyby go u siebie. W ostatnich dniach najpierw mówiono o potencjalnym zainteresowaniu Atletico Madryt, które w przeszłości sprowadzało graczy mistrza Hiszpanii. Teraz „Mundo Deportivo” pisze o zainteresowaniu klubów z Arabii Saudyjskiej. Choć nie podano nazw zespołów, to padła kwota potencjalnego wynagrodzenia, na jakie mógłby liczyć najskuteczniejszy piłkarz reprezentacji Polski.

Robert Lewandowski mógłby w Arabii cieszyć się pensją w wysokości ponad 100 milionów euro rocznie. To zdecydowanie więcej niż zarabia dziś w Barcelonie. Oczywiście transfer wiązałby się z przeprowadzką w miejsce, które nie cieszy się renomą przez rodziny innych piłkarzy. Niemniej przykłady Cristiano Ronaldo, Karima Benzemy czy Neymara pokazują, że za bajońskie pieniądze gwiazdy światowego formatu mogą zacisnąć zęby i grać na Półwyspie Arabskim.

FC Barcelona goni Real Madryt

W tabeli La Liga FC Barcelona plasuje się na drugim miejscu. Zawodnicy Xaviego Hernandeza tracą do Realu Madryt osiem punktów.

