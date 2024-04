Jedyny taki stadion na świecie. To tu zostanie rozegrane El Clasico

Nie od dziś czy wczoraj wiadomo, że piłka nożna to poza argumentami sportowymi, wielki światowy biznes. Tym bardziej ma to znaczenie w przypadku takich marek, jak Real Madryt. Królewscy mogą się pochwalić obiektem, który przeszedł kapitalną przebudowę. Estadio Santiago Bernabéu wzbudza dzisiaj zachwyt nie tylko w Hiszpanii. To arena, która jest odpowiedzią na teraźniejszość oraz przyszłość.

Estadio Santiago Bernabéu – kosmiczny obiekt Królewskich

Działanie niemal cały rok, to był plan, jaki założono przy przebudowie stadionu, którego gospodarzem jest Real Madryt. Im więcej dni działania, tym większe zyski na koncie – według ustaleń hiszpańskich dziennikarzy – nawet w okolicach 400 mln euro rocznie.

twitter

W nowym Estadio Santiago Bernabéu jest mnóstwo argumentów, które świadczą za słusznością przebudowy. Choć oficjalne prace zaczęły się w maju 2019, a zakończyły kilka lat później, to obecnie mowa o najbardziej nowoczesnym stadionie, na którym gości europejska piłka nożna. Przykład? Rozwiązanie z murawą, która ma swoją wyjątkową przestrzeń do regeneracji.

Tablica wyników w wersji 360 stopni? Jak najbardziej, akurat z debiutem na El Clasico. Barcelona ma czego zazdrościć Realowi, choć sama nie próżnuje, również będąc na etapie przebudowy swojego obiektu. Camp Nou ma docelowo mieścić 104 600 miejsc, będąc największym na świecie.

Ale pod kątem przychodów, to Estadio Santiago Bernabéu ma być najbardziej dochodowym. Wspomniane 400 przy „tylko” 346 mln euro rocznie Camp Nou.

Real Madryt – FC Barcelona. Gdzie i kiedy oglądać El Clasico?

Niedzielne El Clasico rozpocznie się o godzinie 21:00. Mecz zostanie rozegrany na wspominanym Estadio Santiago Bernabeu. Gdzie będzie można obejrzeć pojedynek lidera LaLiga (Real) z obrońcą mistrzowskiego tytułu (Barca)?

Kibice w Polsce mają w czym wybierać. Mecz będzie pokazywany w telewizji na kanałach: Canal+ 4K Ultra, Canal+ Premium, Canal+ Sport 5 oraz Eleven Sports 1, również z dostępem do wersji 4K. Dodatkowo internetowo transmisja online ze spotkania Real Madryt – FC Barcelona będzie dostępna m.in. na playerze Canal+ online.

Czytaj też:

To najważniejszy piłkarski mecz na świecie. Polak jednym z głównych bohaterówCzytaj też:

Polak, który w pojedynkę ograł Real Madryt. To prawdziwy piłkarski popis