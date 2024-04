Iga Świątek nie kibicowała Lewandowskiemu? Ten wpis może zasmucić Polaka

El Clasico niezależnie od pozycji Realu Madryt i FC Barcelony w tabeli oznacza emocje. Nie inaczej było tym razem na Santiago Bernabeu. Wielki hit nie tylko hiszpańskiej, lecz i światowej piłki nożnej zakończył się wyszarpanym triumfem zespołu ze stolicy kraju. Cenne trzy punkty przybliżające do mistrzostwa zapewnił Jude Bellingham, zdobywając bramkę na 3:2 w doliczonym czasie gry.

Robert Lewandowski z niecodziennym widzem na trybunach

Na sześć kolejek przed końcem sezonu Real dysponuje przewagą aż jedenastu punktów nad FC Barceloną i trzynastu nad rewelacją sezonu, Gironą. To sprawia, że Królewscy jedną nogą są już mistrzami kraju. Z kolei ekipa Roberta Lewandowskiego jest coraz bliżej zakończenia trudnego sezonu. Z klubem pożegna się Xavi Hernandez, trener, który sprowadzał do Polaka do Dumy Katalonii.

Sam „Lewy” nie mógł wydatnie pomóc swojej ekipie w ostatnim starciu. Jego poczynania w El Clasico śledziła Iga Świątek, która w sobotę przegrała półfinał turnieju WTA w Stuttgarcie z Jeleną Rybakiną. Przez to znalazła chwilę, by zobaczyć na żywo słynny mecz. Pierwsza rakieta świata podzieliła się zdjęciami z wizyty na Santiago Bernabeu. Widać na nich tenisistkę wraz z jej trenerem przygotowania fizycznego Maciejem Ryszczukiem.

Polska tenisistka dziękowała za możliwość obejrzenia spotkania sponsorowi. Opatrzyła wpis hasztagiem #halamadrid, który stanowi tradycyjne hasło Realu Madryt. Tagując dodatkowo profil Królewskich 22-latka dała fanom do zrozumienia, że cieszy ją triumf zespołu Carlo Ancelottiego nad ekipą Lewandowskiego.

Iga Swiątek zagra w turnieju w Madrycie

Iga Świątek lada moment rozpocznie zmagania w turnieju WTA w Madrycie. W ubiegłym roku Polka dotarła do finału zmagań, ulegając w ostatnim pojedynku Arynie Sabalence. W nadchodzącej edycji rozpocznie walkę od drugiej rundy, gdyż w pierwszej otrzymała wolny los.

