Tak Hiszpanie chcą walczyć z rasizmem w futbolu. Ten gest może mieć surowe skutki

W obecnym sezonie tytułu mistrzowskiego broni Real Madryt. „Królewscy” przed rokiem nie mieli sobie równych, pokonując w walce o tytuł wcześniejszego mistrza FC Barcelonę, a także rewelację sezonu Gironę oraz lokalnego rywala Atletico. W tym sezonie ekipie Carlo Ancelottiego póki co nie idzie tak dobrze jak oczekiwano, ale wynika to głównie z dobrej formy zespołu z Robertem Lewandowskim w składzie.

Liga hiszpańska chce zakończyć rasizm na trybunach

Jedną z gwiazd, na którą „Królewscy” liczą najmocniej jest Vinicius Junior. Brazylijski napastnik w tym sezonie już raz wpisał się na listę strzelców w meczu ligi hiszpańskiej. W poprzednich rozgrywkach 24-latek trafiał do bramki rywala 15-krotnie. O Brazylijczyku często jest głośnio niestety nie z powodów pozasportowych. Od czasu przeprowadzki na Półwysep Iberyjski zawodnik nie raz padał ofiarą rasistowskich ataków. Choć sędziowie często reagowali, to nie odstraszało to fanów rywali Realu.

Nowym sposobem walki z kibiciami dyskryminującymi ze względu na skórę ma być specjalny gest. Jeśli sędzia skrzyżuje ręce oznacza to, że doszło do incydentu rasistowskiego. Pierwsza uwaga arbitra jest ostrzeżeniem, będącym chwilową przerwą meczu. Druga skutkuje tymczasowym zawieszeniem spotkania. Jeśli dojdzie do trzeciego ataku rasistowskiego wówczas prowadzący przedwcześnie zakończy mecz, co prawdopodobnie będzie skutkować walkowerem.

Nowy gest i przepisy w La Liga

Gest i nowe przepisy wchodzą od razu do życia. Oznacza to, że sędzie będzie mógł go zastosować już w najbliższej kolejce ligi hiszpańskiej. „Porozumienie to zostało przyjęte jednogłośnie w celu kontynuowania wspólnej i skutecznej walki z rasizmem” – można przeczytać w informacji prasowej władz La Liga.

