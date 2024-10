Polscy kibice czekali na ten moment. Wojciech Szczęsny oficjalnie w FC Barcelonie

Nie tylko polscy, ale i zagraniczni kibice przez ostatnie kilkanaście dni nałogowo śledzili wszystkie informacje związane z Wojciechem Szczęsnym. Piłkarz zakończył karierę po poprzednim sezonie i zdążył się już pożegnać z kibicami Juventusu. W tym samym czasie FC Barcelona rozpoczęła zintensyfikowane poszukiwania awaryjnego bramkarza, gdyż poważnej kontuzji nabawił się Marc-Andre ter Stegen. Wybór – co już wiadomo oficjalnie – padł na byłego bramkarza reprezentacji Polski.

Wojciech Szczęsny podpisał kontrakt z FC Barceloną

W środowe popołudnie FC Barcelona poinformowała w swoich mediach społecznościowych o podpisaniu kontraktu z 34-latkiem. Piłkarz miał podpisać umowę do końca sezonu 2024/2025 na mocy której ma zarobić około trzech milionów euro. Choć trafia do stolicy Katalonii jako wolny gracz, to „Duma Katalonii” musiała się jeszcze porozumieć z Juventusem. Piłkarz rozwiązując kontrakt z włoską ekipą zakładał całkowity koniec profesjonalnej kariery. „Stara Dama” zabezpieczyła się jednak na wypadek, gdyby Polak zmienił zdanie, chcąc dołączyć do innego zespołu tuż po zakończeniu umowy.

Wojciech Szczęsny trafia do jednego z najbardziej znanych klubów na świecie. FC Barcelonę obserwują na całym świecie dziesiątki milionów kibiców. Ostatni raz z mistrzowskiego tytułu klub cieszył się w sezonie 2022/2023. Wówczas najskuteczniejszym zawodnikiem całej ligi był Robert Lewandowski. Podobnie jak w reprezentacji, tak i teraz w Hiszpanii kibice będą świadkami współpracy pomiędzy „Lewym” a „Szczeną”.

FC Barcelona walczy w Lidze Mistrzów i La Liga

FC Barcelona jest aktualnie liderem ligi hiszpańskiej. W ośmiu meczach zdobyła 21 punktów. Z kolei w tegorocznej Lidze Mistrzów drużyna Hansiego Flicka najpierw przegrała z AS Monaco, by we wtorkowy wieczór pokonać Young Boys Berno.

