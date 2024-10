Wojciech Szczęsny nie traci czasu. „Jest pod stałą opieką”

Wojciech Szczęsny jeszcze w środę podpisał kontrakt z FC Barceloną, oficjalnie wracając z emerytury, a w czwartek rozpoczął treningi w nowoczesnym kompleksie sportowym Barcy Ciutat Esportiva Joan Gamper. To indywidualne zajęcia. Polak szybko bierze się do pracy, bo zdaje sobie sprawę, że w ostatnim miesiącu nie był w pełnym rytmie treningowym. Katalońscy dziennikarze podali szczegóły dotyczące przygotowań Szczęsnego do powrotu na boisko.

Szczęsny nie odmówił Barcelonie

– Pod stałą opieką trenerów i monitorowaniem jego postępów, Polak będzie codziennie uczęszczał na treningi, wykonując pracę na boisku i stopniowo przechodząc kolejne etapy tej spersonalizowanej „mini-pretemporady” – czytamy w katalońskim dzienniku "Sport".

Ostatni mecz Szczęsny rozegrał 21 czerwca, kiedy reprezentacja Polski mierzyła się z Austrią na Euro 2024. Kilka dni później między słupkami w starciu z Francją stał Łukasz Skorupski. Pod koniec sierpnia natomiast Szczęsny ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery. Wcześniej Juventus rozwiązał z nim kontrakt za porozumieniem stron. Były kluby, które interesowały się usługami polskiego golkipera, ale ten postanowił odejść z profesjonalnej piłki. Jak pokazała przyszłość, ten stan nie trwał zbyt długo.

Wtedy Szczęsny ma być gotowy do gry

Dziennikarze z Katalonii przewidują, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Szczęsny powinien zadebiutować w FC Barcelonie 20 października, kiedy Blaugrana zmierzy się w prestiżowym ligowym starciu z Sevillą.

Później na podopiecznych Hansiego Flicka będą czekać kolejne poważne wyzwania. Najpierw bowiem Barcelona zagra w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium. Następnie dojdzie do El Clasico, czyli oczywiście starcia z Realem Madryt.

