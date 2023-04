Zbigniew Boniek zdradził, jak Lech Poznań może ograć Fiorentinę. „Jeśli to się uda…”

Lech Poznań w europejskich pucharach zalicza właśnie historyczny wynik. Kolejorz dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy, gdzie już w czwartkowy wieczór zagra mecz z Fiorentiną. Czy mistrzowie Polski mogą ograć drużynę z Serie A? Zdaniem byłego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniewa Bońka, jest to możliwe.

Mistrzowie Polski walczą o półfinał Ligi Konferencji Europy

Klub z Poznania zasługuje na spore brawa za to, co dotychczas osiągnął w LKE. Mało kto mógł przypuszczać, że w połowie kwietnia polscy kibice nadal będą mogli emocjonować się występami naszej drużyny w Europie. PKO BP Ekstraklasa to raczej jedna ze słabszych lig na Starym Kontynencie, a jednak Lech potrafił dostać się do najlepszej ósemki w trzecim co do ważności pucharze w stajni UEFA.

Czy poznaniacy powinni być zadowoleni już z tego, co dotychczas osiągnęli? Zbigniew Boniek w rozmowie dla WP SportoweFakty przekonuje, że to złudne myślenie.

– Ale z takim myśleniem się absolutnie nie zgadzam! Przepraszam, ale to takie trochę polskie, że coś się już osiągnęło, to więcej się nie musi?! To błąd, tak podchodzić nie można! Absolutnie Lech nie może podejść na luzie, ze świadomością, że swoje już zrobił. Wtedy nic z tego nie będzie. To musi być pełna moc, koncentracja, skupienie i wielka wola walki – przyznał Boniek.

Zbigniew Boniek wierzy w moc Lecha Poznań

Dodatkowo „Zibi”, który na co dzień żyje w Rzymie, przekonuje, że mistrzowie Polski nie są bez szans w starciu z Fiorentiną. Klub z Florencji to drużyna, która w hierarchii Serie A jest w drugim szeregu, daleko za takimi potentatami, jak AC Milan, SSC Napoli czy Inter.

– Nie może pozwolić na rozwinięcie skrzydeł, na płynne przechodzenie przez Fiorentinę do kontrataków. Pozostawienie Włochom większej swobody na pewno będzie oznaczać duże kłopoty. Lech musi być czujny, kompaktowy, skoncentrowany, zawsze bardzo blisko rywala. Jeśli to się uda, a do tego Lech dołoży to, co ma, czyli piłkarską jakość, może być bardzo ciekawie – dodał Boniek w rozmowie z Piotrem Koźmińskim.

Pierwsze spotkanie Lecha z Fiorentiną już dzisiaj od 21:00 na stadionie przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu. Transmisję przeprowadzi TVP Sport oraz Viaplay.

