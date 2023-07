Gdzie oglądać polskie zespoły w europejskich pucharach? Dobre wieści dla kibiców

Wielkimi krokami zbliżają się pierwsze mecze w eliminacjach do europejskich pucharów. Przypomnijmy, w 1. rundzie el. do Ligi Mistrzów zagra Raków Częstochowa, który ostatnio ma sporego pecha, bo poważnej kontuzji doznała gwiazda i kluczowy element w układance zespołu, czyli Ivi Lopez. Ponadto przedstawiciele Medalików poinformowali o urazie Adnana Kovacevicia. Częstochowianie zmierzą się z Florą Tallinn, a ten dwumecz zaplanowano na 11 i 18 lipca.

Liga Konferencji Europy: Z kim zmierzą się Legia, Lech i Pogoń?

Z kolei Legia Warszawa, Lech Poznań i Pogoń Szczecin zmierzą się w el. do Ligi Konferencji Europy. Piłkarze stołecznego klubu najpierw zmierzą się z kazachstańskim Ordabasy Szymkent. Ten dwumecz odbędzie się w dniach 27 lipca i 3 sierpnia.

W tych samych dniach swoje mecze rozegra Lech Poznań, który w tym sezonie trafił w losowaniu na Żalgiris Wilno. Co ciekawe w 2013 roku w III rundzie kwalifikacji do Ligi Europy Kolejorz mierzył się z Litwinami, z którymi ostatecznie odpadł. W pierwszym meczu na wyjeździe Lech przegrał 1:0, a w rewanżu co prawda wygrał 2:1, ale wówczas obowiązywała zasada bramki na wyjeździe, przez co zespół musiał pożegnać się z europejskimi rozgrywkami.

Z kolei Pogoń Szczecin zmierzy się z triumfatorem pary Linfield FC (NIR) kontra KF Vllaznia (ALB).

Europejskie puchary 2022/24: terminarz spotkań polskich drużyn

El. do Ligi Mistrzów:

11 lipca: Raków Częstochowa – Flora Tallin

18 lipca: Flora Tallin – Raków Częstochowa

Liga Konferencji Europy:

27 lipca: Lech Poznań – Kauno Zalgiris

27 lipca: Ordabasy – Legia Warszawa

27 lipca: Linfield/Vllaznia – Pogoń Szczecin

3 sierpnia: Kauno Zalgiris – Lech Poznań

3 sierpnia: Legia Warszawa – Ordabasy

3 sierpnia: Pogoń Szczecin – Linfield/Vllaznia

Gdzie oglądać mecze polskich drużyn w europejskich pucharach?

TVP Sport poinformował w czwartek 6 lipca, że wszystkie mecze domowe polskich drużyn będzie można oglądać na żywo na antenie TVP oraz na stronie internetowej sport.tvp.pl.

Do końca sezonu 2023/24 prawa telewizyjne do Ligi Konferencji Europy w Polsce posiada platforma Viaplay. Z kolei prawa do emisji Ligi Mistrzów posiada telewizja Polsat, więc wszystkie spotkania będzie można oglądać na sportowych kanałach Polsatu.

