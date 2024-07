Mistrz Polski nie może narzekać na los. Znamy jego potencjalnych rywali w Lidze Mistrzów

Jagiellonia Białystok po wywalczeniu historycznego mistrzostwa Polski debiutuje w Lidze Mistrzów. Podopieczni Adriana Siemieńca w II rundzie eliminacji do elitarnych rozgrywek zmierzą się z litewskim FK Poniewież. Pierwszy mecz odbędzie się 23 lipca. Tymczasem znamy już potencjalnych rywali Jagiellonii w kolejnym etapie.

Jagiellonia może trafić na Bodo/Glimt

W Nyonie o godz. 12:00 odbyło się bowiem losowanie par III rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Zespół z Podlasia nie był rozstawiony, ponieważ miał najniższy współczynnik UEFA spośród wszystkich drużyn, które przystępowały do ceremonii.

Jeśli Jagiellonia pokona zespół z Litwy, to w kolejnej rundzie zmierzą się z wygranym dwumeczu Bodo/Glimt – RFS Ryga. W tym przypadku faworytem jest Bodo/Glimt, a to ekipa, która dobrze kojarzy się polskim kibicom. Pamiętamy chociażby dwumecz 1/16 Ligi Konferencji Europy, kiedy zwycięsko wyszedł z niego Lech Poznań. Wydaje się, że białostoczanie mogli trafić gorzej.

W tzw. ścieżce mistrzowskiej były jeszcze dwie dostępne opcje do wylosowania poza tą wyżej wskazaną. Drużyna z Białegostoku mogła trafić na PAOK Saloniki (Grecja) lub Borac Banja Luka (Bośnia i Hercegowina) oraz Ferencvaros (Węgry) lub The New Saints (Walia).

twitter

Być może zatem nie ma co narzekać na los, choć trzeba przyznać, że w przypadku ewentualnego trafienia w eliminacjach Ligi Mistrzów na Bodo/Glimt, to i tak rywale będę faworytem. Mają już obycie w europejskiej piłce.

Jagiellonia udanie rozpoczęła sezon

Drużyna prowadzona przez Siemieńca ma już za sobą pierwszy oficjalny mecz. Na inaugurację PKO Ekstraklasy mistrz Polski pokonał Puszczę Niepołomice 2:0. Kibice Jagi mogą mieć zatem nadzieję na to, że równie udanie ich ulubieńcy zaprezentują się w eliminacjach do europejskich pucharów.

Czytaj też:

Polscy kibice czekali na ten moment z wytęsknieniem. Startują ich ukochane rozgrywkiCzytaj też:

Polacy nie muszą grać, by piąć się w rankingu UEFA. Zaskakująca sytuacja