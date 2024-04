Dobre wieści dla reprezentacji Polski przed Euro. Michał Probierz może przyklasnąć

Na palcach jednej ręki można policzyć polskich piłkarzy, którzy pozostali w grze o najważniejsze klubowe trofea w Europie. Tym bardziej cieszą pozytywne wieści, zwłaszcza kiedy w niedalekiej perspektywie jest zbliżające się Euro 2024.

Liga Konferencji Europy: Znamy komplet półfinalistów

W czwartkowy wieczór zapadły decydujące rozstrzygnięcia na poziomie dwóch pucharów ze stajni UEFA. Mowa o Lidze Konferencji Europy oraz Lidze Europy UEFA. Te pierwsze rozgrywki były dla polskich kibiców wyjątkowo bliskie ze względu na ubiegłoroczne sukcesy Lecha Poznań (ćwierćfinał) czy występy w obecnej edycji Legii Warszawa, która zdołała awansować z grupy do dalszych gier.

Obecnie zostali już jednak tylko najlepsi z najlepszych. Matty Cash przyczynił się do awansu Aston Villi do półfinału LKE. Wahadłowy reprezentacji Polki najpierw zdobył gola dającego dogrywkę Anglikom, a następnie wykorzystał jedenastkę w serii rzutów karnych. Efekt? Aston Villa gra dalej, Cash i spółka wyeliminowali francuskie Lille.

W półfinale LKE zagra również Michał Skóraś. Polski skrzydłowy zaliczył asystę w meczu z PAOK Saloniki, który Club Brugge wygrało 2:0. Po stronie greckiej wystąpił za to Tomasz Kędziora, ale on nie mógł być równie zadowolony, co Skóraś, po końcowym gwizdku.

Z rozgrywek LKE odpadł również Sebastian Szymański. Fenerbahce przegrało rywalizację z Olympiakosem Pireus. Polak zaliczył asystę przy jednym golu (1:0) spotkania, ale ostatecznie turecki klub przegra po konkursie rzutów karnych.

Pary półfinałowe? Aston Villa kontra Olympiakos oraz Fiorentina z Club Brugge.

Polska z awansem na Euro 2024. Z kim zagra w Niemczech?

Jeszcze zanim rozpoczęły się marcowe baraże, UEFA rozlosowała grupy tegorocznych mistrzostw Europy. Polacy zagrają w Niemczech z Holandią, Francją oraz Austrią. Jak wygląda dokładny terminarz? Biało-Czerwoni rozpoczną od spotkania z Holandią, 16 czerwca w Hamburgu (g. 15:00). Następnie Polska – Austria w Berlinie (21.06, 18:00) i na koniec grupowych rozgrywek najtrudniejsze wyzwanie, Francja – Polska. Mecz z wicemistrzami świata zaplanowano na 25 czerwca w Dortmundzie, od godziny 18:00.

Co ciekawe, tylko w 2016 roku reprezentacja Polski zdołała cokolwiek osiągnąć na imprezie rangi ME. Drużyna prowadzona wówczas przez trenera Adama Nawałkę dotarła we Francji do ćwierćfinału. W 2008, 2012 i 2021 roku Polacy zajmowali… ostatnie, czwarte miejsca w grupach.

Jak będzie w Niemczech? Zespół trenera Probierza z pewnością czeka trudne wyzwanie.

