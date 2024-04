Wielkie przebudzenie. Gol Polaka i szaleństwo w Belgii!

Przed tym sezonem Michał Skóraś został zawodnikiem Club Brugge. Na początku jego sytuacja w klubie była fatalna. Skrzydłowy nie otrzymywał zbyt wielu szans na grę. To sprawiło, że wypadł z reprezentacji Polski i wcale nie można było się temu dziwić. Teraz jednak ma okazję do tego, by potwierdzić swój talent i umiejętności.

Michał Skóraś rozkręca się w Belgii

Pod wodzą tymczasowego trenera – Nicky'ego Hayena – Skóraś odzyskuje formę i przede wszystkim radość z gry. W trzech poprzednich meczach wybiegał w podstawowym składzie. Nie inaczej było w niedzielnym starciu z Royal Antwerp. W nim Skóraś wpisał się na listę strzelców. To pierwszy gol Polaka w Jupiler League. 24-latek uderzył kapitalnie z lewej nogi sprzed pola karnego. Widać było u niego ogromną radość, a na trybunach zapanowało szaleństwo. Chyba nie było osoby na stadionie, która nie życzyłaby mu pierwszej bramki dla Club Brugge.

Skóraś strzelił gola na 2:0, a jego zespół w starciu z Royal Antwerp wygrał ostatecznie 3:0. Chwilę po zdobytej bramce opuścił murawę. Przypomnijmy, że przed tygodniem polski skrzydłowy zanotował dwie asysty w spotkaniu przeciwko Anderlechtowi Bruksela, a to przecież lider ligi belgijskiej. Obecnie Club Brugge traci do tego zespołu dwa punkty, ale rozegrał mecz więcej.

Michał Skóraś może wrócić do reprezentacji Polski

Z pewnością poczynaniom Skórasia z wielką uwagą przygląda się Michał Probierz. Gdy ten piłkarz grał jeszcze w Lechu Poznań, ro regularnie otrzymywał powołania do kadry. Oczywiście miało to miejsce za kadencji poprzednich selekcjonerów.

Teraz, patrząc na jego formę, widać, że mógłby być ciekawym uzupełnieniem reprezentacji Polski. Skórasiowi pozostaje jeszcze udowodnić swoją dyspozycję w meczach kończących sezon klubowy.

