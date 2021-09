Konflikt w paryskim gwiazdozbiorze? Mbappe był zły na Neymara

Lato 2021 było w Paryżu istnym szałem zakupowym, w wyniku którego w PSG zameldowali się tacy piłkarze, jak Gianluigi Donnarumma, Gini Wijnaldum i przede wszystkim Leo Messi. Od początku sezonu Mauricio Pochettino ma w swoim składzie praktycznie same gwiazdy światowego formatu. Argentyński szkoleniowiec przekonuje się zapewne powoli, że prowadzenie tylu wielkich piłkarzy na raz nie jest wcale takie proste.

Konflikt Mbappe i Neymara?

Najnowszy problem personalny w PSG pojawił się jednak między stałymi bywalcami francuskich boisk, czyli Mbappe i Neymarem. Pierwszy z nich został zdjęty w ostatnim meczu przeciwko Montpellier. Zastąpił go Julian Draxler, który od razu po wejściu na murawę zdobył gola po podaniu Neymara. Cieszyli się wszyscy piłkarze Paryżan oprócz zmienionego przed chwilą Kyliana Mbappe, którego ukazały kamery, jak żali się siedzącemu obok Idrissowi Gana Gueye, że „do mnie by tak nie podał”.

To nie pierwszy zgrzyt w szeregach PSG. W poprzedniej kolejce Messi nie podał ręki trenerowi Pochettino, gdy ten zdjął go z boiska. W meczu z Montpellier Argentyńczyka zabrakło jednak nawet na ławce rezerwowych. Powodem była teoretycznie kontuzja kolana, ale krąży w mediach opinia, że absencja Messiego to wynik kłótni między piłkarzem a szkoleniowcem.

