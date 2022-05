Media: Kylian Mbappe podjął już decyzję. Poznaliśmy ważną datę

Kylian Mbappe reprezentuje barwy Paris Saint Germain od 2017 roku. W ciągu tych pięciu lat Francuz rozegrał 216 spotkań, zdobył 168 bramek i zaliczył 87 asyst. Co ciekawe, gwiazdor paryskiej drużyny podczas swojej przygody w PSG zobaczył aż trzy bezpośrednie czerwone kartki. Obecny sezon zakończony, prawie jak zawsze, mistrzostwem Ligue 1, może być dla Mbappe ostatnim w barwach Paryżan. Zawodnik miał już nawet podjąć decyzję w sprawie swojej przyszłości.

Kylian Mbappe podjął już decyzję. Wiadomo, kiedy ją poznamy

Francuska gazeta L'Equipe poinformowała, że Kylian Mbappe podjął już swoją decyzję i czeka do niedizelnego meczu z Metz (22 maja), by ogłosić ją światu. Trzeba przyznać, że Francuz miał niemały orzech do zgryzienia, bowiem z jednej strony był na szali status największej gwiazdy w Realu Madryt, a z drugiej zaś według dziennikarza Edu Aguirre'a z El Chiringuito TV nawet władza nad pionem sportowym PSG, możliwość zwalniania szkoleniowców i władzę nad transferami.

Real Madryt cieszy się również lepszymi wynikami na arenie międzynarodowej, o czym świadczy chociażby fakt, że już 28 maja Królewscy zagrają finał o zwycięstwo w Lidze Mistrzów, w której i tak triumfowali w historii już 13 razy. Paris Saint Germain, jak powszechnie wiadomo ani razu nie zdołał zdobyć tego prestiżowego trofeum.

Mbappe jest zawodnikiem, który w bardzo młodym wieku został mistrzem świata. Do kolekcji brakuje mu już tylko Ligi Mistrzów ze swoim klubem i Złotej Piłki w indywidualnej gablocie. Na obie te rzeczy wydaje się, że większe szanse będzie miał w Hiszpanii.

