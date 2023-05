Reprezentant Polski robi furorę w Ligue 1. „Prawdziwy potwór”

Przeglądając najlepsze ligi świata, w większości przypadków natrafimy na Polaków. Reprezentanci kadry stanowią o sile wielu czołowych klubów, co tylko daje kibicom nad Wisłą powody do zadowolenia. Już niedługo odbędą się mecze zespołu Fernando Santosa. Jeden z zawodników w ostatnim czasie prezentuje się z bardzo dobrej strony we francuskiej Ligue 1.

Reprezentant Polski chwalony za występ w Ligue 1

Przemysław Frankowski trafił do RC Lens w 2021 roku z amerykańskiego Chicago Fire. Transfer można w pełni uznać za udany. W tym sezonie Polak jest jedną z kluczowych postaci w kolektywie Francka Haisego. Żółto-czerwoni to rewelacja ligi, która jest bliska zagwarantowania sobie występów w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. W ostatnim meczu Ligue 1 Lens pokonało wskazywanego jako faworyta Olimpique Marsylia 2:1. Polak był autorem asysty przy drugiej bramce zespołu w wykonaniu Loisa Opendy.

Choć popełnił błąd w końcówce meczu, który w konsekwencji dał kontaktowego gola zespołowi z południa kraju, to i tak w pomeczowych ocenach przez francuskie portale zebrał pozytywne opinie. „L’Equipe” nazwał jego akcję majstersztykiem i pochwaliło za „zaangażowanie i agresywność”. Jeszcze inaczej ocenił go portal SoFoot, który napisał wprost: Spakujcie Frankensteina, prawdziwy potwór nazywa się Frankowski. Ponadto jest przepiękny i wie, jak robić ciasta. Idealny mężczyzna”. Inne portale były chłodniejsze w osądzie, zwracając uwagę na błąd przy bramce Payeta. „Źle zinterpretował sytuacje” możemy przeczytać w ocenia pomeczowej strony footmercato.net.

Kariera piłkarska Przemysława Frankowskiego

Frankowski to wychowanek Lechii Gdańsk, który wybił się z Ekstraklasy w Jagiellonii Białystok. Ze stolicy Podlasia wyjechał w 2019 roku, próbując podbić amerykańską MLS. Poza obecnymi występami w Ligue 1, piłkarz może pochwalić się 32 meczami w reprezentacji Polski.

Czytaj też:

Vladislavs Gutkovskis obrzucił prezydenta Częstochowy stertą wyzwisk. Nagranie obiegło internetCzytaj też:

Transferowy hit z udziałem Piotra Zielińskiego. Gigant chce sięgnąć po Polaka