Wielka uczta dla fanów Premier League. Mistrz Anglii zagra z Tottenhamem

Harry Kane już od dłuższego czasu łączony jest z Manchesterem City. Obywatele zaproponowali nawet 117 mln euro za snajpera Tottenhamu Hotspur, ale włodarze londyńskiego klubu pozostali niewzruszeni. Niewykluczone jednak, że mistrz Anglii wkrótce podbije stawkę i głębiej sięgnie do portfela, by ściągnąć napastnika do siebie. Smaczku tej historii dodaje fakt, że już w niedzielę 15 sierpnia obie drużyny zagrają o ligowe punkty.

W jakiej formie są Obywatele?

To z całą pewnością najciekawiej zapowiadający się mecz pierwszej kolejki Premier League. Siódma drużyna ostatniego sezonu podejmie zespół broniący tytułu mistrzowskiego. Wprawdzie dla tych ekip to dopiero pierwszy mecz tegorocznych rozgrywek, ale ewentualne zwycięstwo nad silnym rywalem doda zawodnikom pewności siebie i zmotywuje przed kolejnymi spotkaniami.

Faworytami starcia będą podopieczni Pepa Guardioli, którzy ponownie będą pretendentami do ukończenia ligi na pierwszym miejscu. Czeka ich jednak długa i wymagająca batalia, a wyniki osiągane przez konkurentów wskazują, że inne zespoły są świetnie przygotowane do sezonu.

Na inaugurację Premier League Manchester United rozbił Leeds United aż 5:1, Chelsea ograła Crystal Palace (3:0), a Liverpool poradził sobie z Norwich City (3:0). Mecz z Tottenahmem może nam dużo powiedzieć o dyspozycji Manchesteru City, który wzmocniony transferem Jake'a Grealisha ma apetyt nie tylko na obronę tytułu mistrzowskiego, ale i wywalczenie Ligi Mistrzów.

Transmisja meczu Tottenham – Manchester City

Mecz Tottenhamu z Manchesterem City rozpocznie się w niedzielę 15 sierpnia o godz. 17:30. Spotkanie będzie można śledzić na antenie Canal+ Sport 2.

