Premier League 2021/22. Romelu Lukaku odsunięty od składu Chelsea. Nie zagra z Liverpoolem

W niedzielę 2 stycznia Chelsea podejmie na własnym stadionie Liverpool w ramach 21. kolejki Premier League. Wiadomo już jednak, że wśród podopiecznych Thomasa Tuchela zabraknie Romelu Lukaku, belgijskiego napastnika. To konsekwencja nieprzemyślanego wywiadu piłkarza ze Sky Italy.

Premier League 2021/22. Lukaku chciałby wrócić do Interu

Romelu Lukaku przyznał w rozmowie ze Sky Italy, że chciałby wrócić kiedyś do Interu Mediolan i że kibice włoskiej drużyny są najlepsi na świecie. Belg narzekał też w rozmowie z włoskimi mediami, że nie jest zadowolony ze swojej pozycji w Chelsea. To wszystko nie spodobało się Thomasowi Tuchelowi, któremu nie przypadło do gustu podejście napastnika do drużyny. Co ciekawe, wygląda na to, że piłkarz zaszkodził sobie podwójnie. Po pierwsze naraził się na krytykę fanów The Blues, a po drugie nie jest już lubiany przez fanów Interu, a nazywanie ich „najlepszymi na świecie” za dużo nie pomogło.

– Nie czuję, żeby Lukaku był nieszczęśliwy. Miałem dosłownie odwrotne wrażenie. Jego komentarze na pewno nie pomagają, ponieważ potrzebujemy czystego środowiska w zespole, by dobrze funkcjonować – powiedział Tuchel na konferencji prasowej przed meczem z Liverpoolem. Szkoleniowiec Chelsea podjął radykalne kroki i odsunął Belga od składu na bardzo ważny mecz przeciwko Liverpoolowi. Jeśli The Blues pokonają The Reds to przy wyrównaniu rozegranych spotkań, będą ich wyprzedzać o jedno oczko.

