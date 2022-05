Kontrowersyjny transfer wisi w powietrzu. To byłby kolejny cios dla Manchesteru United

Paul Pogba trafił do Manchesteru United w 2016 roku. Czerwone Diabły zapłaciły za pomocnika 105 milionów euro. Francuz miewał wzloty i upadki, ale chyba przez te kilka lat nigdy nie ustabilizował swojej formy na dłużej. Umowa 29-latka z angielskim klubem wygasa wraz z końcem obecnego sezonu. Od kilku tygodni więc trwają spekulacje dotyczące jego przyszłości. W sobotę, 7 maja brytyjskie media podały zaskakującą informację.

Paul Pogba może trafić do Manchesteru City

Francuski gwiazdor odejdzie z Manchesteru United, co potwierdził szkoleniowiec drużyny Ralf Rangnick. Wydawało się, że Paul Pogba wróci do ojczyzny, ponieważ jego usługami zainteresowane jest PSG. Jak się okazało, do gry o podpisanie umowy z 29-latenim reprezentantem Francji włączył się inny światowy gigant. Według „Daily Mail” oraz „The Guardian” piłkarz może pozostać w Premier League.

Jego sytuację kontraktową mają bowiem zamiar wykorzystać włodarze Manchesteru City. Angielska prasa zgodnie twierdzi, że Paul Pogba miałby zastąpić Fernandinho, który po zakończeniu rozgrywek odejdzie z klubu. Pep Guardiola chciałby pozyskać uniwersalnego pomocnika do środka pola. Zdaniem włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano Obywatele na swojej liście mają jeszcze takich zawodników jak Frenkie de Jong czy Matheus Nunes.

Mimo że klub nie musi płacić za francuskiego gwiazdora. Problemem mogą być jego oczekiwania finansowe. 29-latek zarabia obecnie 290 tysięcy funtów tygodniowo i nie ma zamiaru obniżyć swojej pensji. W tym sezonie wystąpił w 27 spotkaniach i zdobył w nich jedną bramkę oraz zaliczył dziewięć asyst.

