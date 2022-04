Gwiazda Manchesteru United odejdzie? Jednoznaczne słowa trenera

Manchester United nie zaliczy sezonu 2021/22 do udanych. Szczególnie dużo powodów do narzekania ma zapewne Paul Pogba, który kampanię skwitował kontuzją. Co więcej, Francuz prawdopodobnie opuści w tym sezonie Old Trafford. Na ten temat wypowiedział się nawet trener Ralf Ragnick.

Manchester United nadal liczy się w walce o TOP 4 i udział w Lidze Mistrzów w sezonie 2022/23. Podopieczni Ralfa Ragnicka przegrali ostatnio z Liverpoolem 0:4, a w 11. minucie spotkania, już przy stanie 1:0 dla The Reds, boisko opuścił Paul Pogba, który nabawił się kontuzji łydki. Taki obrót spraw może oznaczać, że chwile spędzone na Anfield będą ostatnimi dla Pogby w barwach Manchesteru United. W tej sprawie wypowiedział się Ralf Ragnick. Paul Pogba pożegna się z Manchesterem United Od paru dni w mediach krążą informacje, że agenci Paula Pogby prowadzą rozmowy z poszczególnymi zespołami ze światowego topu. Wiadomo było również, że kwestia Premier League nie została zamknięta, ale po tych słowach Ragnicka bardziej prawdopodobne jest już granie Francuza dla innej drużyny z Wysp, aniżeli dla United. – Na ten moment Paul Pogba nie ma zamiaru przedłużać kontraktu z Manchesterem United. Bardziej prawdopodobne, że w przyszłym sezonie już go tu nie będzie – powiedział Ralf Ragnick, który jeszcze przez chwilę pełni funkcję pierwszego trenera Czerwonych Diabłów. Przypomnijmy, na miejsce Niemca już niedługo przyjdzie Erik ten Hag, który do tej pory pracował z Ajaksem. Według krążących po mediach informacji agenci Pogby rozmawiają między innymi z Realem Madryt, Juventusem i PSG. Ewentualne przenosiny mogłyby wiązać się z obniżką pensji. Czytaj też:

