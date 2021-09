Buksa z hat-trickiem, ale do defensywy można się przyczepić. Polacy ograli San Marino

Przed meczem z San Marino podstawowym pytaniem było nie o to, czy Polakom uda się wygrać, ale w jakich rozmiarach pokonają rywali. Strzelanie już w 5. minucie rozpoczął Lewandowski, któremu głową dogrywał Linetty. Piłka minęła linię defensywy, nasz kapitan opanował futbolówkę i pewnym strzałem pokonał Elię Benedettiniego.

Lewandowski po raz drugi

W 16. minucie było już 2:0 dla Biało-Czerwonych. Lewandowski posłał świetne, prostopadłe podanie do Puchacza, ten zbiegł z prawego skrzydła w pole karne i wyłożył piłkę do Świderskiemu, który z kilku metrów nie miał problemów z umieszczeniem piłki w siatce.

Pięć minut później po raz kolejny na listę strzelców wpisał się Lewandowski. Akcję zainicjował Moder, który posłał piłkę do Szymańskiego, a ten wyłożył piłkę snajperowi Bayernu Monachium, który podwyższył prowadzenie na 3:0. Do przerwy byliśmy świadkami jeszcze jednej bramki. W 44. minucie nasz kapitan miękko wrzucił futbolówkę w szesnastkę, tam do piłki dopadł Linetty, który strzałem z ostrego kąta pokonał Benedettiniego.

San Marino zaskoczyło Polaków

Po zmianie stron gospodarzom udało się zaskoczyć Polaków, w czym duża "zasługa" Biało-Czerwonych. Piątkowski stracił futbolówkę, do piłki dopadł Nanni, który w pojedynku sam na sam pokonał Skorupskiego. Wynik 1:4 utrzymał się do 67. minuty. Wtedy to z prawej strony miękko centrował Helik, a piłkę głową do bramki skierował Buksa.

Snajper New England Revolution po raz kolejny wpisał się na listę strzelców w doliczonym czasie gry, kiedy to wykorzystał dobrą centrę Piątkowskiego i strzałem głową umieścił piłkę siatce. Minutę później było już 7:1, a bramkę zdobył po raz kolejny Buksa, tym razem strzelając głową po dośrodkowaniu Zalewskiego. Wynik utrzymał się do końca spotkania, z którego relację minuta po minucie zamieszczamy poniżej.

Koniec spotkania! Dziękuję za uwagę! Zalewski świetnie zagrał z lewego skrzydła przed bramkę, tam piłkę przyjął Buksa, który umieścił piłkę w siatce. Świetne wejście snajpera New England Revolution. 90. min. +3 Buksa popisuje się hat-trickiem! 90. min. +2 Piątkowski centrował z prawego skrzydła, snajper New England Revolution wyskoczył najwyżej do piłki i pewnym uderzeniem głową podwyższył prowadzenie. 90. min. +2 Buksa! Mamy już 6:1! 90. min. +1 Sędzia dolicza cztery minuty do spotkania. 90. min. Slisz faulowany przez rywala. Zaczniemy od rzutu wolnego w pobliżu własnego pola karnego. 89. min. Podopieczni Sousy szukają szóstej bramki, ale póki co mają problem ze sforsowaniem obrony rywali. 88. min. Świderski uderzył, ale bramkarz San Marino zdołał odbić piłkę. Do tej dopadł Buksa, jednak jego uderzenie zablokowane. Rzut rożny dla Polaków. 87. min. Teraz gra toczy się głównie w środkowej strefie. 86. min. Benedettini ofiarnie broni strzał głową Buksy. Mamy kolejny rzut rożny. 85. min. Kolejna akcja Polaków. Zalewski podał do Kamińskiego, ten próbował płasko zagrać przed bramkę, jednak dośrodkowanie zablokowane. Mamy rzut rożny. 83. min. Kamiński centrował, ale Frankowski nie zdołał oddać strzału na bramkę. 82. min. Dużo podań wymieniają teraz Polacy. 81. min. Świderski! Piłkarz PAOK FC pociągnął akcję, wpadł w szesnastkę i uderzył, ale niecelnie. 80. min. Kamiński wstrzeliwał piłkę w szesnastkę, ta odbiła się od Szymańskiego i od bramki zacznie Benedettini. 79. min. Schodzi Linetty, za niego Frankowski. 78. min. Jednak nie ma rzutu karnego! Faul był, ale przed szesnastką. Mamy rzut wolny. 78. min. Gracz AS Romy dostał podanie na prawe skrzydło, wbiegł w szesnastkę przed Dadario, po czym padł na murawę. Sytuacja stykowa, sędzia skorzysta jeszcze z weryfikacji VAR. 77. min. Zalewski wywalczył rzut karny! 77. min. San Marino gra wysokim pressingiem, a nasi zawodnicy mają problem z opuszczeniem własnej połowy. Kiepsko to wygląda. 76. min. Obecnie nic ciekawego nie dzieje się na boisku. Piłkę rozgrywają polscy obrońcy. 74. min. Rzut wolny dla Polaków w okolicy szesnastki San Marino. 72. min. Kolejny strzał gospodarzy. Tym razem Tomassini uderzał zza szesnastki, ale mocno niecelnie. 72. min. Faul Polaków w ataku, rywale zaczną od rzutu wolnego. 71. min. Cevoli wciąż opatrywany przez lekarzy, ale już za linią boczną. Wznawiamy grę. 70. min. Na murawie leży jeden z zawodników San Marino. Helik dopadł do piłki dośrodkowanej z narożnika, miękko wrzucił futbolówkę przed bramkę, a tam najwyżej wyskoczył Buksa, który uderzeniem głową pewnie pokonał bramkarza rywali. 67. min. GOOOL! Buksa podwyższa prowadzenie! 67. min. Mamy kolejny rzut rożnym po tym, jak defensorzy San Marino zablokowali centrę z prawego skrzydła. 66. min. Mamy debiutanta! Schodzi Tymoteusz Puchacz, za niego Nicola Zalewski. 65. min. Kolejna akcja San Marino. Tomassini dostał piłkę w szesnastkę i uderzył. Jego strzał na szczęście został zablokowany. 64. min. D'Addario uderzył zza pola karnego, ale dobrze ustawiony Skorupski obronił ten strzał. 63. min. Puchacz faulował rywala w okolicy szesnastki Polaków. Rzut wolny dla San Marino. 63. min. Kędziora oddala zagrożenie. San Marino jednak zacznie od autu. 62. min. Rzut rożny dla gospodarzy. Polak był na pozycji spalonej, bramka została prawidłowo nie uznana. 61. min. Goool! A jednak nie, Linetty był na pozycji spalonej. Sędzia jednak i tak skorzysta z weryfikacji VAR. 60. min. Rzut rożny dla Polaków. 59. min. Szymański centrował w szesnastkę, jednak Świderski nie doszedł do tego dośrodkowania. 58. min. Kamiński indywidualnie z prawej strony, wpadł w pole karne i próbował dograć do kolegów, ale wybijają defensorzy San Marino. 57. min. Świderski faulowany przy próbie wyprowadzenia kontrataku. Mularoni ogląda za to przewinienie żółtą kartkę. 57. min. Rzut wolny dla San Marino na naszej połowie. 55. min. Próba kombinacyjnej gry w polu karnym rywali. Do piłki ostatecznie dopadł Świderski, jednak nic z tej akcji nie wyszło. 55. min. Slisz uderzał zza szesnastki, jednak jego strzał zablokowany. 54. min. Podopieczni Sousy szukają szans w ataku pozycyjnym. 53. min. Puchacz szarżował prawym skrzydłem i nawet dograł w pole karne, ale prosto w ręce Benedettiniego. 53. min. Jeden z rywali uderzał zza pola karnego, ale obok bramki Skorupskiego. 52. min. Biało-Czerwoni wymieniają podania na własnej połowie, a rywale grają coraz wyższym pressingiem. 50. min. Teraz Polacy w ataku pozycyjnym. Piątkowski w banalny sposób stracił piłkę, do futbolówki dopadł Nanni, który w sytuacji sam na sam pokonał Skorupskiego. 47. min. Właśnie tracimy bramkę....Niebywałe. 46. min. Już pierwsza akcja po przerwie mogła przynieść Polakom kolejną bramkę. Gospodarze zdołali jednak wybić piłkę na rzut rożny. 46. min. Zaczynamy drugą połowę! Szczęsny, Moder i Lewandowski opuścili boisko. Za nich Skorupski, Slisz i Buksa. Piłkarze wracają już na boisko, za chwilę początek drugiej połowy. Koniec pierwszej połowy! Zapraszam po przerwie. 45. min. +4 Puchacz dostał podanie w pole karne i uderzył w słupek! Sędzia po chwili i tak jednak odgwizdał pozycję spaloną gracza Unionu Berlin. 45. min. +4 Benedettini teraz ponownie dobrze interweniował, wybijając piłkę centrowaną w szesnastkę. 45. min. +3 Benedettini fenomenalnie broni strzał Świderskiego! W szesnastkę zagrywał Szymański, ale nasz napastnik uderzył wprost w bramkarza. Mamy rzut rożny. 45. min.+2 Kiepskie rozegranie stałego fragmentu gry. Benedettini zacznie od własnej bramki. 45. min. +1 Rywale szukali swojej szansy na połowie Polaków, ale ci szybko odebrali im piłkę i ruszyli z kontrą. Rzut rożny dla Biało-Czerwonych. 45. min. Sędzia dolicza aż pięć minut do pierwszej połowy. 44. min. Lewandowski miękko wrzucał w szesnastkę, Szymański zostawił piłkę Linettemu, który z ostrego kąta uderzył po długim słupku i wpisał się na listę strzelców. 44. min. Linetty! Koronkowa akcja Polaków i już prowadzimy 4:0. 43. min. Już od dłuższego czasu Biało-Czerwonym nie udało się stworzyć groźnej sytuacji. 41. min. Kartkę za faul na naszym napastniku ogląda Lunadei. 41. min. Teraz ostro faulowany Świderski. 40. min. Puchacz faulowany przez Tomassiniego. Żółta kartka dla zawodnika SAn Marino. 39. min. Dużo walki w okolicy pola karnego San Marino, ale nie ma to przełożenia na bramkowe sytuacje dla Polaków. 38. min. Rossi opuszcza boisko, za niego wchodzi Tomassini. 37. min. Rossi nie będzie w stanie opuścić boiska o własnych siłach. Gracz San Marino zostanie prawdopodobnie zniesiony na noszach. 36. min. Rossi po starciu z Moderem leży na murawie. Konieczna jest interwencja lekarzy. 35. min. Teraz Moder faulował jednego z rywali i gospodarze zaczną od rzutu wolnego. 35. min. Gra toczy się w środkowej strefie, a gospodarze próbują przerywać akcje Polaków faulami. 34. min. Teraz moment śmielszej gry rywali, którzy wymienili kilka podań w okolicy środkowej strefy. 32. min. Teraz gospodarze próbują prawą stroną, ale nasi zawodnicy wybijają na aut. 31. min. Teraz Nanni ogląda kartkę za niesportowe zachowanie po faulu na Heliku. 30. min. Linetty próbował minąć bramkarza lobem, ale Benedettini nie miał problemu z wyłapaniem tej piłki. 29. min. Lewandowski na prawym skrzydle, krótko odegrał do Szymańskiego, ale rywale wybili na rzut rożny. 29. min. Teraz naszym rywalom udało się wymienić kilka podań, ale po chwili Polacy przejęli już futbolówkę. 27. min. Teraz w dobrej sytuacji był Szymański, ale jego uderzenie głową po wrzutce Lewandowskiego było mocno niecelne. 26. min. Piątkowski! Gracz Red Bull Salzburg dopadł do piłki po centrze, ale uderzył minimalnie niecelnie. 25. min. Teraz podobna akcja z drugiej strony i zablokowana centra Kamińskiego. Znowu rzut rożny dla Polaków. 25. min. Zablokowane dośrodkowanie Puchacza. Mamy rzut rożny. 24. min. Teraz błąd w przyjęciu i gospodarze zaczną od autu. 24. min. Podopieczni Sousy znowu wymieniają podania w środkowej strefie. Bramka zdobyta prawidłowo! Moder odegrał do Szymańskiego, a ten wyłożył piłkę Lewandowskiemu przed bramką. Sędzia skorzysta jeszcze z analizy VAR by sprawdzić, czy nie było spalonego. 21. min. LEWANDOWSKI! Już 3:0 dla Polaków! 20. min. Mało brakowało, a Lewandowski wypuściłby świetnym podaniem Kamińskiego. Defensorzy San Marino zdołali jednak oddalić zagrożenie i wybić piłkę. 19. min. Gospodarze najwyraźniej nie są zainteresowani zakładaniem wysokiego pressingu, przez co nasi obrońcy mogą swobodnie wymieniać podania. 18. min. Biało-Czerwoni praktycznie nie opuszczają połowy San Marino, cierpliwie czekając na kolejną okazję do podwyższenia wyniku. 16. min. Lewandowski wypuścił prostopadłym podaniem Puchacza, ten wpadł w pole karne i wyłożył piłkę Świderskiemu, a ten z kilku metrów wpakował futbolówkę do siatki. 16. min. GOOOL! Świderski podwyższa prowadzenie! 15. min. Polacy ponownie w ataku pozycyjnym. 14. min. Teraz Lewandowski uderzał zza szesnastki, ale mocno niecelnie. 13. min. Helik oddala zagrożenie. Mamy szansę na kontrę. 12. min. Rzut rożny dla graczy San Marino. 11. min. Rzut wolny dla rywali w środkowej strefie. 10. min. Puchacz wyraźnie kuleje. Oby to nie był poważny uraz. 10. min. Przewaga naszych reprezentantów jest bardzo wyraźna, ale póki co poza akcją bramkową nie udało im się wykreować stuprocentowej sytuacji. 8. min. Teraz Świderski szarżował prawą flanką, ale nie udało mu się celnie zagrać w szesnastkę. 7. min. Biało-Czerwoni cierpliwie wymieniają podania w środkowej strefie, zmuszając rywali do biegania. 6. min. Teraz wyraźnie przeważają Polacy. Nasz kapitan dostał podanie w pole karne za obrońców, przyjął piłkę i pewnym strzałem pokonał rywala! 4. min. LEWANDOWSKI! Mamy pierwszą bramkę! 4. min. Teraz dla odmiany przy piłce gracze San Marino. Nanni faulowany i rzut wolny dla gospodarzy. 3. min. Lewandowski! Nasz kapitan uderzał z około piętnastego metra, ale jego strzał zablokowany. Kolejny rzut rożny dla Polaków. 2. min. Biało-Czerwoni rozgrywają atak pozycyjny, Lewandowski dostał podanie na lewym skrzydle, ale za lekko odegrał do Szymańskiego. Mamy rzut rożny. 1. min. Piątkowski niedokładnie do Kamińskiego i rywale zaczną od autu. 1. min. Przy piłce gospodarze, ale Polacy od razu wysoko wychodzą pressingiem. 1. min. Zaczynamy! 20:46 Przywitanie kapitanów i za chwilę zaczynamy! 20:42 Czas na hymny obu państw. 20:41 Piłkarze wychodzą już na boisko. 20:38 Początek spotkania już za kilka minut! 20:32 Takie warunki do gry będą mieli zawodnicy:



A tak prezentuje się jedenastka naszych rywali:



W takim składzie zagrają Biało-Czerwoni:



Mecz z San Marino rozpocznie się już o godz. 20:45. Tymczasem przypominamy, co działo się podczas starcia z Albanią:



