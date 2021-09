Trener Anglików przed meczem z Polską: Nie skupiamy się tylko na Lewandowskim

Anglicy w marcowym meczu eliminacji do mistrzostw świata pokonali na Wembley Polaków, którzy musieli radzić sobie bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. Synowie Albionu wygrywali również pozostałe spotkania, dzięki czemu z kompletem punktów są liderami grupy I.

Drugie miejsce zajmują podopieczni Paulo Sousy, co dla Garetha Southgate'a nie jest niespodzianką. Zdaniem trenera Anglików to właśnie Polacy są najgroźniejszymi rywalami jego zawodników w grupie. – To dla nas świetna zachęta. Jeśli uda nam się pojechać do Warszawy i wygrać, to naprawdę będziemy mieli grupę pod kontrolą – stwierdził selekcjoner cytowany przez „The Independent”.

Southgate docenia Polaków

Southgate zauważył, że podczas marcowego meczu Polacy dobrze poradzili sobie bez swojego kapitana. – Ale kiedy przygotowujemy drużynę do gry przeciwko Polakom, nie skupiamy się tylko na Lewandowskim. Całkowicie szanujemy to, co wnosi do gry i wiemy, jakim jest zagrożeniem, ale oni mają też innych bardzo niebezpiecznych zawodników – przekonywał.

Reprezentacja Anglii rozegrała we wrześniu dwa mecze eliminacyjne. Najpierw wicemistrzowie Europy ograli na wyjeździe Węgrów, wygrywając 4:0. Kilka dni później na własnym stadionie pokonali Andorę, wygrywając również 4:0.

