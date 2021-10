Wkrótce rusza zgrupowanie reprezentacji Polski. Co czeka piłkarzy w najbliższych dniach?

Zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami z San Marino i Albanią rozpocznie się 4 października, kiedy to na konferencji prasowej wystąpi Paulo Sousa. Zawodnicy z kolei do godz. 13 we wtorek mają czas, by pojawić się w hotelu Double Tree by Hilton, gdzie będą zakwaterowani. Tego dnia z dziennikarzami spotka się Robert Lewandowski, a Biało-Czerwoni odbędą pierwszy trening.

Punktami kulminacyjnymi zgrupowania będą dwa mecze eliminacyjne. Najpierw w sobotę 9 października podopieczni Sousy zmierzą się w Warszawie z San Marino, a trzy dni później powalczą o punkty w Tiranie, gdzie przyjdzie im rywalizować z Albanią. Poniżej przypominamy plan całego zgrupowania Biało-Czerwonych.

4 października (poniedziałek):

godz. 13:45: Konferencja prasowa selekcjonera Paulo Sousy

5 października (wtorek):

do godz. 13:00: przyjazd zawodników na zgrupowanie

godz. 13:45: konferencja prasowa z udziałem Roberta Lewandowskiego

godz. 17:00: trening (boisko treningowe na stadionie Legii Warszawa, 15 min otwarte)

6 października (środa):

godz. 10:30: trening (Legia, 15 min otwarte)

7 października (czwartek):

godz. 10:30: trening (Legia, 15 min otwarte)

8 października (piątek):

godz. 10:30: oficjalna sesja treningowa reprezentacji Polski (Legia, 15 min otwarty dla mediów)

godz. 14:15: oficjalna konferencja prasowa reprezentacja Polski (PGE Narodowy)

godz. 17:15: oficjalna konferencja prasowa reprezentacji San Marino (PGE Narodowy)

godz. 18:00: oficjalna sesja treningowa reprezentacji San Marino (PGE Narodowy)

9 października (sobota):

godz. 20:45: mecz eliminacji MŚ Polska – San Marino

10 października (niedziela):

godz. 11:00: trening wyrównawczy (Legia, w całości otwarty dla mediów)

11 października (poniedziałek):

godz.11:00: wylot lotem czarterowym do Tirany

godz.17:30: oficjalna konferencja prasowa reprezentacji Polski (Air Albania Stadium)

godz. 18:00: oficjalna sesja treningowa reprezentacji Polski (Air Albania Stadium, 15 min. otwarty)

12 października (wtorek):

godz. 20:45: mecz eliminacji MŚ Albania – Polska

13 października (środa)

godz.10:40: lot czarterowy do Warszawy

Czytaj też:

Wysoka wygrana Pogoni. Górnik rozbity przez Portowców