Pierwszy wywiad Casha po spotkaniu z Sousą. O czym rozmawiał z trenerem reprezentacji Polski?

Wydaje się to niemal pewne, że Matty Cash niebawem zostanie reprezentantem Polski. Przyznanie mu obywatelstwa naszego kraju wygląda na formalność. Na jak najszybsze rozwiązanie tej sprawy miał nalegać Paulo Sousa, który spotkał się już z piłkarzem. Obaj omawiali przyszłość gracza Aston Villi w zespole Biało-Czerwonych. W rozmowie opublikowanej na portalu meczyki.pl zdradził też kilka innych, ciekawych szczegółów.

Reprezentacja Polski. O czym rozmawiali Matty Cash i Paulo Sousa?

Pierwsze wrażenia prawego defensora zdają się bardzo pozytywne. Bardzo ciepło wypowiedział się on o naszym trenerze. – To bardzo otwarty i inteligentny człowiek. Zjedliśmy razem śniadanie i porozmawialiśmy nie tylko o futbolu. Selekcjonera interesuje tylko sukces. Mnie również, dlatego mam nadzieję, że wspólnie z nim i całą drużyną spełnimy swoje marzenia. Chciałbym pomóc w awansie do mistrzostw świata. Nie myślę o niczym innym – powiedział.

Cash powiedział, że spotkanie z Sousą nie polegało jedynie na wymianie uprzejmości. Panowie dość konkretnie rozmawiali między innymi o tym, czego Portugalczyk oczekiwałby od niego na boisku. Szkoleniowiec przedstawił zawodnikowi, jaki ma na niego pomysł. – Dużo o tym dyskutowaliśmy. Doskonale wie, jakim jestem zawodnikiem. Ma swój pomysł, jak wkomponować mnie do zespołu – wyznał. – W Nottingham Forest grałem jako skrzydłowy. Teraz jestem bardziej wahadłowym. Potrafię grać do przodu, ale też bronić – scharakteryzował sam siebie.

Mateusz Klich skontaktował się z Cashem

Cash wspomniał, że o grze w reprezentacji Polski rozmawiał już z Mateuszem Klichem. Ci piłkarze znają się, ponieważ występują w Premier League, choć w innych zespołach. Pomocnik wysłał graczowi Aston Villi SMS-a.

– Kilka razy mierzyliśmy się ze sobą już na poziomie Championship, a teraz gramy razem już w Premier League. To świetny gość. Porozmawialiśmy sobie o możliwości wspólnej gry. Mówiłem mu o tym, że będzie to dla mnie wielka rzecz. On też powiedział mi kilka ciepły słów. Potrzebuję takiego wsparcia z wewnątrz zespołu. Ciekawe, jak będzie grało się z nim, a nie przeciwko niemu – dodał Cash.

