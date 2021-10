Matty Cash o krok od reprezentacji Polski. Zawodnik dodał wymowny wpis

O tym, że wojewoda mazowiecki podpisał akt wniosek Matty'ego Casha o potwierdzenie polskiego obywatelstwa, poinformował na Twitterze Cezary Kulesza. „Dziękuję prezydentowi Andrzejowi Dudzie za piątkowe spotkanie, w efekcie którego wojewoda Konstanty Radziwiłł podpisał dziś akt uznania obywatelstwa RP dla Matty'ego Casha. Cieszymy się, że zawodnik będzie wkrótce do dyspozycji selekcjonera Paulo Sousy” – napisał prezes PZPN.

Cash podziękował prezydentowi i rodzinie

Zadowolenia z takiego obrotu spraw nie kryje sam zainteresowany, który przekazał, że dzień potwierdzenia jego obywatelstwa jest ważny zarówno dla zawodnika, jak i jego bliskich. „Dziękuję panu prezydentowi, mojej rodzinie i innym osobom, które mi w tym pomogły. Czas na nowe wyzwania, dam z siebie wszystko dla tego kraju” – napisał Cash, którego dziadkowie ze strony matki wyemigrowali z Polski do Anglii podczas drugiej wojny światowej.

Przypomnijmy, teraz 24-letni obrońca musi złożyć wniosek do ambasady o przyznanie polskiego paszportu. Po otrzymaniu tego dokumentu gracz Aston Villi będzie mógł otrzymać powołanie do reprezentacji. Wiele wskazuje na to, że Cash szansę na debiut otrzyma już w listopadzie, kiedy to Biało-Czerwoni rozegrają dwa spotkania w ramach eliminacji do mistrzostw świata.

Podopieczni Paulo Sousy najpierw zagrają 12 listopada na wyjeździe z Andorą, a trzy dni później podejmą w Warszawie Węgrów. Jeśli Polacy wygrają oba spotkania, to zagwarantują sobie udział w turnieju barażowym przed mundialem.

