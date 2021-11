Kluczowy mecz Polaków w eliminacjach mistrzostw świata. Biało-Czerwoni zagrają z Andorą

Jest taka szansa, że już 12 listopada przekonamy się, czy reprezentacja Polski zagra w barażach o udział w katarskim mundialu. Tego dnia odbędzie się bowiem ważne starcie Biało-Czerwonych z Andorą. Choć przeciwnik nie jest z najwyższej półki, nie należy go lekceważyć.

Kluczowy mecz reprezentacji Polski w eliminacjach MŚ 2022

Niemniej trudno wyobrazić sobie, aby to spotkanie zakończyło się rezultatem innym niż zwycięstwo podopiecznych Paulo Sousy. Drużyna, która dziś stawi czoła naszym kadrowiczom, jest jedną z najsłabszych w Europie oraz na całym świecie, dlatego nie może dziwić fakt, że wszyscy eksperci jednogłośnie mówią o nadchodzącym zwycięstwie Polaków. Gdyby tak się stało, a jednocześnie Albania przegrałaby z Anglią, nasz udział w barażach o udział w mistrzostwach świata byłby już pewny.

Jest jednak pewna rzecz, która przed tym starciem martwi zarówno kibiców, jak i członków naszego sztabu szkoleniowego. Chodzi o to, że Andorczycy zazwyczaj grają bardzo agresywnie, czasem wręcz na pograniczu żółtej i czerwonej kartki. W takiej sytuacji powstały obawy o to, aby żadnej z naszych kluczowych graczy nie doznał groźnej kontuzji, która wykluczyłaby go z gry na dłuższy okres. Łatwo sobie jednak wyobrazić taki scenariusz, w którym zwłaszcza ktoś z polskiej ofensywy doznaje urazu po jednym z ostrzejszych wejść.

Kto może zagrać w wyjściowym składzie Biało-Czerwonych?

Mimo tego zdaje się, że Sousa nie zamierza oszczędzać najważniejszych piłkarzy i pośle do boju mocny skład. Oczywiście należy spodziewać się kilku zmian, jak na przykład obecności Macieja Rybusa w wyjściowym składzie. Albo Przemysława Płachety. Gdyby Portugalczyk postawił na obu, pierwszy zapewne zagrałby na lewej strony bloku obronnego, a drugi na wahadle. Poza tym jednak od pierwszej minuty powinni zagrać tacy zawodnicy jak Kamil Glik, Piotr Zieliński czy Robert Lewandowski. W ten sposób nasz trener chce zminimalizować ryzyko w kontekście ewentualnej niespodzianki, jaką byłby na przykład remis. Nie wiadomo, jaką rolę Sousa przewidział dla Matty'ego Casha.

O której i gdzie oglądać mecz Polski z Andorą?

Mecz Andora – Polska zaplanowano na 12 listopada, na godzinę 20:45. Transmisję przeprowadzi kilka kanałów: TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport Premium 1. Spotkanie to będzie można obejrzeć również w serwisach sport.tvp.pl i polsatboxgo.pl.

