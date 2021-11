Wiemy, z kim zagrają Polacy w barażach mistrzostw świata. Dobre losowanie dla Biało-Czerwonych

26 listopada odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń dla reprezentacji Polski w 2021 roku. Tego dnia dowiedzieliśmy się, z kim podopieczni Paulo Sousy zmierzą się w barażach kwalifikacji do katarskiego mundialu. Znamy już wyniki losowania!

Losowanie baraży MŚ 2022. Kto zagra i jakie są zasady?

Warto pamiętać, że ze względu na przegraną z Węgrami w ostatniej kolejce fazy grupowej eliminacji Biało-Czerwoni nie wywalczyli rozstawienia, dzięki któremu moglibyśmy uniknąć rywalizacji z tymi najmocniejszymi przeciwnikami w całej barażowej stawce. Na kogo więc mogliśmy trafić? Wspomniany przywilej wywalczyły Portugalia, Szkocja, Włochy, Rosja, Szwecja i Walia. To spośród nich wyłoniono rywala dla Polaków

Oprócz naszych kadrowiczów do baraży (choć bez rozstawienia) zakwalifikowały się także Turcja, Macedonia Północna, Ukraina, Austria i Czechy. Wszystkie te zespoły stworzą trzy czterozespołowe grupy. Do każdej z nich trafią po dwie ekipy rozstawione i nierozstawione. Zwycięzcy półfinałów zmierzą się później ze sobą w decydującym spotkaniu. Kto je wygra, ten zagra na mundialu. Analogicznie będzie w dwóch pozostałych grupach, więc na wyjazd do Kataru ogólnie mogą trzy zespoły z dwunastu przystępujących do baraży.

Mimo że losowanie par odbyło się w listopadzie, wspomniane spotkania zostaną rozegrane dopiero w marcu. Półfinały odbędą się 24 i 25 marca, a finały odpowiednio cztery dni później. Ostatecznie Polacy trafili do ścieżki B i w pierwszym meczu zagrają z Rosją, a potem ze zwycięzcą pary Szwecja – Czechy. Jeśli wygramy ze Sborną, kolejnych przeciwników podejmiemy jako gospodarze.

Wszystkie pary barażowe w eliminacjach MŚ 2022

Szkocja – Ukraina

Walia – Austria

Rosja – Polska

Szwecja – Czechy

Włochy – Macedonia Północna

Portugalia – Turcja

