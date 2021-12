Maciej Rybus o Stanisławie Czerczesowie i Paulo Sousie. „Nie śledzę mediów”

Reprezentacja Polski trafiła w półfinałowych barażach na Rosję. Patrząc na to, że mogliśmy grać o awans z Włochami i Portugalią, można powiedzieć, że mieliśmy szczęście. Maciej Rybus, który na co dzień gra w Lokomotiwie Moskwa został zapytany przez dziennikarzy portalu sport-express.ru o kwestie nadchodzącego starcia ze Sborną.

Rosja – Polska. Rybus nie widzi faworyta

Maciej Rybus nie może doczekać się spotkania z Rosją. – To będzie dobry mecz. Szanse oceniam 50 na 50 – powiedział Polak. – Wszyscy cieszymy się z losowania, ponieważ mogliśmy równie dobrze dostać Włochy albo Portugalię – dodał piłkarz. Biało-Czerwony zaznaczył jednak, że boisko wszystko zweryfikuje i dopiero tam okaże się, kto ma przewagę. Rybus został również zapytany, co pomyślał, gdy dowiedział się, że zagra z Rosją w Moskwie. Jego odpowiedź była bardzo wstrzemięźliwa. – Najpierw muszę zostać powołany do reprezentacji, więc jeszcze nie wiem – powiedział Polak.

Reprezentacja Polski. Rybus o Czerczesowie

Maciej Rybus przyznał, że nie słyszał o plotce, która łączy Stanisława Czerczesowa z reprezentacją Polski. – Nie śledzę mediów. Poza tym mamy dobrego trenera, którym jest Paulo Sousa – powiedział zawodnik. Mecz w Moskwie zaplanowany jest na 24 marca 2022 roku. Jeśli Biało-Czerwoni pokonają Sbornę, finałowe spotkanie ze Szwecją lub Czechami rozegrają w Polsce, na stadionie PGE Narodowym.

Maciej Rybus rozegrał w tym sezonie 17 spotkań dla swojej drużyny, w których zdobył dwie asysty. Polak jest stałym reprezentantem Polski. Z Orzełkiem na piersi występował już 66 razy.

Czytaj też:

Poznaliśmy pary 1/16 finału Ligi Europy. Piotr Zieliński zagra z Barceloną!