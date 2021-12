Liga Narodów 2022/23. Losowanie grup turniejowych. Z kim zmierzą się Polacy?

Zmagania Ligi Narodów są podzielone na cztery dywizje – A, B, C i D. W pierwszych trzech znajduje się po 16 drużyn, natomiast w ostatniej siedem. Dywizje od A do C będą podzielone wewnętrznie na cztery grupy po cztery drużyny. Reprezentacja Polski znajduje się w najwyższej grupie rozgrywkowej Ligi Narodów, co sprawia, że może trafić na bardzo interesujących i mocnych przeciwników.

Liga Narodów 2022/23. Na kogo możemy trafić?

Reprezentacja Polski znajduje się w dywizji A, w koszyku numer trzy. Oznacza to, że Polska może trafić na Francję, Hiszpanię Włochy lub Belgię z pierwszego koszyka, Danię Portugalię, Holandię lub Niemcy z drugiego i Walię, Austrię, Czechy lub Węgry z czwartego. Trzeba przyznać, że przykładowa grupa Francja, Niemcy, Węgry może być bardzo ciekawa i przysporzyć kibicom wiele emocji.

Polscy kibice oczywiście nie powinni mieć za dużych wymagań względem naszej reprezentacji w tych rozgrywkach, ponieważ w najwyższej dywizji gra bardzo dużo wybitnych zespołów. Poza tym historia Biało-Czerwonych w Lidze Narodów nie napawa optymizmem. W pierwszej edycji (w grupie z Portugalią i Włochami) Polacy zajęli ostatnie miejsce i nie spadli z Dywizji A tylko dlatego, że zmieniono zasady. W drugim sezonie nasi piłkarze trafili na grupę Włochy, Holandia, Bośnia i Hercegowina i tam dzięki dwóm wygranym z Bośniakami i remisowi z Italią piłkarze znad Wisły utrzymali się w najwyższej dywizji.

Gdzie i kiedy oglądać losowanie Ligi Narodów?

Losowanie grup Ligi Narodów 2022/23 rozpocznie się w czwartek 16 grudnia o godzinie 18:00. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na TVP Sport i na stronie sport.tvp.pl. Mecze grupowe odbędą się w dniach 2-8 czerwca 2022, 8-14 czerwca i 22-27 września, półfinały 14-15 czerwca 2023, a finał i mecz o trzecie miejsce 18 czerwca 2023.

