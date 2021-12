Nietypowe zachowanie Roberta Lewandowskiego. Niemiecki dziennik podaje możliwy powód

Bayern Monachium pewnie ograł VfB Stuttgart we wtorkowym meczu Bundesligi, a hat-trickiem popisał się Serge Gnabry. Dwa trafienia dołożył Robert Lewandowski, który jednak nie celebrował żadnej z bramek. Jak ocenił „Sport Bild", Polak był po prostu sfrustrowany postawą kolegów z drużyny, którzy do 69. minuty praktycznie mu nie podawali. Tym samym snajper Bawarczyków musiał cofać się po piłkę, a w pierwszej połowie nie był w stanie zagrozić bramce Floriana Muellera.

Dwie bramki Lewandowskiego to dobra wiadomość dla kibiców Polaka, którzy w ostatnim czasie mogli być zaniepokojeni dyspozycją kapitana Biało-Czerwonych. Zarówno w rewanżowym meczu Ligi Mistrzów z FC Barceloną, jak i w ligowym starciu z Mainz, 33-latek nie zdołał trafić do bramki rywala. Jak na zawodnika, który we wcześniejszych spotkaniach strzelał jak na zawołanie, było to dość niepokojące, jednak mecz z VfB Stuttgart potwierdził, że pogłoski o spadku formy Lewandowskiego nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Bundesliga. Robert Lewandowski blisko kolejnego rekordu

Lewandowski dzięki dwóm trafieniom w meczu w Stuttgarcie wyrównał osiągnięcie Gerda Muellera, który do tej pory był samodzielnym rekordzistą pod względem bramek strzelonych w Bundeslidze w roku kalendarzowym. Polak, podobnie jak legendarny Niemiec, ma na swoim koncie 42 gole i już 17 grudnia w starciu z Wolfsburgiem stanie przed szansą pobicia tego wyczynu.

Co więcej, kapitan Biało-Czerwonych stanie przed szansą przegonienia Cristiano Ronaldo w innej prestiżowej klasyfikacji, której przoduje Lionel Messi. Argentyńczyk dzierży rekord największej liczby bramek strzelonej w roku kalendarzowym we wszystkich rozgrywkach. Były gwiazdor FC Barcelony w 2012 roku popisał się 91 trafieniami. Portugalczyk ma na swoim koncie 69 bramek, a Lewandowski 68. Tym samym, jeśli strzeli w starciu z Wolfsburgiem co najmniej dwa gole, wyprzedzi piłkarza Manchesteru United i zajmie drugie miejsce w zestawieniu.

