Robert Lewandowski blisko wspaniałego osiągnięcia. Ma na to jeszcze jedno spotkanie

Bayern Monachium rozbił we wtorek VfB Stuttgart 5:0. Strzelcem dwóch goli był Robert Lewandowski, któremu bardzo niewiele brakuje do pobicia osiągnięcia Cristiano Ronaldo z 2013 roku. Polak ma na to jeszcze jedno spotkanie.