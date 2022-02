Robert Lewandowski wskazał, kto jest drugim najlepszym polskim piłkarzem. Jego wybór nie powinien dziwić

Pod koniec stycznia tygodnik „Piłka Nożna" wręczył Robertowi Lewandowskiemu statuetkę dla najlepszego piłkarza roku. Teraz ukazał się wywiad, jaki kapitan reprezentacji Polski udzielił wspomnianemu pismu. Podczas rozmowy poproszono to o to, by uzupełnił podium najlepszych zawodników w naszym kraju.

Lewandowski docenił Zielińskiego

Snajper Bayernu Monachium przyznał, że nie lubi oceniać kolegów. Przy okazji jednak docenił jednego z nich. – Muszę jednak powiedzieć o tym, jak bardzo dojrzał w minionych miesiącach Piotr Zieliński. Widać po nim głód tego, żeby mieć więcej goli i asyst. Wreszcie uwolnił swój potencjał. Zrobił wielki progres. To się czuje, grając z nim – stwierdził.

Lewandowski zauważył, że pomocnik Napoli w miarę otwierania się na innych ludzi poza boiskiem, lepiej rozumie się z kolegami z drużyny. – Kiedyś był zamknięty prywatnie i w trakcie meczów czegoś mu brakowało. Teraz to się zmieniło. Wszyscy lepiej rozumiemy jego zagrania. Mnie bardzo pomaga, że lepiej poznałem Piotrka, potrafię dzięki temu przewidzieć jego zagranie czy ruchy na boisku – przekonywał.

Moder będzie ważnym ogniwem kadry?

Kapitan Biało-Czerwonych stwierdził także, że dzięki kilku młodym zawodnikom reprezentacja narodowa dostała „powiew świeżości". – Chłopaki zaczynają sobie radzić w klubach zagranicznych i wierzę, że na przykład Kuba Moder będzie też robił niebawem regularnie różnicę w reprezentacji – zaznaczył.

Wspomniany Zieliński w obecnym sezonie Serie A w 21 meczach odnotował pięć bramek i pięć asyst, dokładając do tego dorobku jednego gola strzelonego w Lidze Europy. Pomocnik Napoli jest jednym z wyróżniających się zawodników włoskiej drużyny oraz jednym z liderów kadry narodowej, przez co wyróżnienie go przez Lewandowskiego nie powinno dziwić. Moder z kolei, który na co dzień występuje w angielskim Brighton, również wystąpił w 21 spotkaniach ligowych, notując trzy kluczowe podania do kolegów.

