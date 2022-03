Hajto skomentował grę czołowego polskiego piłkarza. Powiedział, czego od niego wymaga

Piotr Zieliński wyszedł w podstawowym składzie meczu towarzyskiego przeciwko Szkocji. Nie było to najlepsze spotkanie w wykonaniu całej drużyny, więc nie dziwi również, że postawa samego pomocnika nie była zachwycająca. Zieliński od samego początku musi mierzyć się ze spadającą na niego krytyką, ponieważ wielu ekspertów i dziennikarzy wymaga od niego o wiele więcej, zważywszy na to, że jest światowej klasy zawodnikiem Napoli.

Tomasz Hajto skomentował grę Zielińskiego. Czego od niego wymaga?

Tomasz Hajto zwrócił uwagę na jeden problem, który według niego dręczy Zielińskiego. – On nie jest już tak mobilny. Czeka na to, że dogra jedną piłkę. Już przy poprzednich spotkaniach to podkreślałem, że on powinien pokazać różnicę – stwierdził były reprezentant Polski w programie Całe Futbol. Zbigniew Boniek stwierdził kiedyś, że chciałby mieć na boisku czterech Zielińskich. Do słów byłego prezesa PZPN odniósł się ekspert Polsatu Sport. – Ja szanuję zdanie Zbyszka. Tylko kto by wtedy biegał na boisku? Piłka się teraz tak zmieniła, że każdy musi umieć odebrać futbolówkę. Z czterema Zielińskimi na boisku nikt by nie odbierał – ocenił Hajto.

Były piłkarz m. in. Schalke 04 zwrócił również uwagę na pozytywne aspekty gry Zielińskiego, ale wciąż nie zapominając o tych negatywnych. – Ma idealne zawinięcie pod nogą, umie dobrze zagrać na jeden kontakt, ale on stoi i nie idzie za akcją. Dzisiaj środkowy pomocnik musi cały czas być w ruchu – mówił jeszcze Hajto.

