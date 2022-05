Michniewicz chce powołać gracza z Fortuna 1. ligi na czerwcowe mecze. Eksperci wskazują konkretne nazwisko

Już niebawem poznamy kolejne powołania do reprezentacji Polski. W czerwcu bowiem Biało-Czerwoni rozegrają aż cztery spotkania, więc można spodziewać się, że ponownie kadra będzie bardzo szeroka. Niewykluczone również, iż pojawią się w niej spore niespodzianki.

Hubert Adamczyk dostanie powołanie do reprezentacji Polski?

O jednej z nich poinformował Mateusz Święcicki, komentator Eleven Sports. – Co myślicie o powołaniu zawodnika z polskiej pierwszej ligi? Czy Czesław Michniewicz powinien to zrobić, skoro taki pomysł chodzi mu po głowie? – zapytał dziennikarz innych debatujących ekspertów w programie Onetu „Misja Futbol”.

Sam przyznał co prawda, że nie zna konkretnego nazwiska, aczkolwiek temat szybko podchwycili inni dziennikarze, między innymi Jakub Treć z „Przeglądu Sportowego” oraz Dominik Piechota z newonce.sport. Według nich zawodnikiem, o którego chodzi Michniewiczowi, jest Hubert Adamczyk. Gdyby 24-letni pomocnik dostał powołanie do seniorskiej kadry, nie będąc nawet zawodnikiem z Ekstralasy, byłby to spory szok. Niemniej podobne historie już niegdyś się zdarzały – na przykład gdy Adam Nawałka postawił na Rafała Leszczyńskiego, wówczas bramkarza Dolcanu Ząbki.

Znakomita forma Huberta Adamczyka z Arki Gdynia

Trzeba jednak przyznać, że w sezonie 2021/22 Adamczyk radzi sobie doskonale i wielu uważa go za najlepszego piłkarza zaplecza Ekstraklasy. W roli ofensywnego pomocnika wystąpił w 29 spotkaniach, w których uzbierał 14 goli i aż 9 asyst. Daje mu to drugie miejsce w klasyfikacji kanadyjskiej Fortuna I ligi, tuż za Kamilem Bilińskim z Podbeskidzia Bielsko-Biała (19 bramek i 6 asyst).

Jest to zdecydowanie najlepszy sezon w karierze Adamczyka. Wcześniej reprezentował on barwy takich klubów jak Wisła Płock, GKS Tychy, Cracovia czy Olimpia Grudziądz.

