Były piłkarz Ajaksu nie żyje. Był kiedyś klubowym kolegą reprezentantów Polski

„Dziś rano otrzymaliśmy straszną wiadomość. Zmarł Jody Lukoki. Klub jest wstrząśnięty i głęboko poruszony tym tragicznym wydarzeniem. Klub składa wyrazy współczucia rodzinie i życzy jej dużo siły w zmaganiu się z tą wielką stratą” – napisała drużyna na swoich social mediach.

Piłkarska kariera Jodiego Lukoki

FC Twente było ostatnim przystankiem Lukokiego w jego piłkarskiej karierze. Pierwszym natomiast był Ajax, w którym zadebiutował już w wieku 18 lat. Rozegrał tam trzydzieści pięć spotkań, w których strzelił pięć bramek i zaliczył trzy asysty. Następnie przeniósł się do Cambuuru i Zwolle, po czym opuścił Holandię. Przez pięć lat reprezentował barwy Łudogorca, w którym jego kolegami byli między innymi Jacek Góralski i Jakub Świerczok. Następnie piłkarska ścieżka zaprowadziła go do tureckiego Yeni Malatyasporu. To była przedostania drużyna w karierze tego zawodnika.

Ciemne strony życia Lukoki

Ostatni klub Lukoki, czyli Twente Enschede rozwiązało z nim kontrakt, ponieważ został on skazany za przemoc domową. W 2015 roku natomiast piłkarz został oskarżony o kradzież zegarka i członkostwo w grupie przestępczej, jednak wtedy nie udowodniono mu winy. Lukoki zmarł 9 maja w wieku 29-lat. Przyczyna śmierci nie jest znana.

Czytaj też:

Poważna rywalka Świątek wycofuje się z turnieju w Rzymie. Niedawno panie mierzyły się w finale